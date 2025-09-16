Feijão, lentilha, grão-de-bico: conheça 8 vegetais ricos em proteína

As proteínas são muito mais do que o "combustível" da academia. Elas participam da atividade metabólica, da liberação de hormônios e da construção e manutenção de músculos e ossos. O oxigênio, por exemplo, só chega a cada célula porque é carregado pela hemoglobina, uma proteína. Sem elas, até o sistema imunológico entra em colapso: os anticorpos que nos defendem também são proteínas.

Com o movimento de reduzir o consumo de carne crescendo no mundo, uma dúvida ganha força: quais vegetais podem complementar, com eficiência, essa fonte de nutrientes? A boa notícia é que o reino vegetal está cheio de opções. A maioria vem das leguminosas, mas cereais e oleaginosas também entram na lista.

A quantidade ideal de proteína depende do estilo de vida de cada pessoa, mas a recomendação média é 0,8 grama por quilo de peso. Assim, alguém de 70 quilos precisa de cerca de 56 gramas de proteína por dia.