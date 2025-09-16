Falta de sono pode causar fome à noite; entenda e saiba o que fazer

Papel do sono na regulação do apetite

Dormir menos de oito horas por noite altera hormônios que controlam a fome, como a grelina e a leptina. Quem dorme pouco tende a sentir mais cansaço e buscar alimentos calóricos como fonte rápida de energia e prazer. Até mesmo a sede pode ser confundida com fome: beber água antes de pegar um lanche noturno pode reduzir o impulso de comer.

Mudar hábitos que estimulam o consumo noturno é de máxima importância. Trocar lanches por atividades relaxantes, como ler ou ouvir música, ajuda a quebrar o ciclo de comer por estímulo emocional. Se a fome persistir, prefira opções leves e nutritivas, como leite morno desnatado, frutas ou iogurte sem açúcar, evitando alimentos ricos em açúcar que aumentam rapidamente a glicemia sem prolongar a saciedade.

Quando a fome noturna indica algo mais sério

Em alguns casos, a fome noturna pode estar ligada a distúrbios específicos. A síndrome do comer noturno, descrita na década de 1950, envolve episódios recorrentes de ingestão de alimentos à noite ou após despertar durante o sono, ausência de fome pela manhã e dificuldade para dormir. Frequentemente, há sintomas depressivos associados. Pessoas com essa síndrome preferem alimentos calóricos, ricos em gordura e pobres em fibras.

Outro quadro é o transtorno da compulsão alimentar, em que a ingestão é impulsiva, rápida e seguida de culpa, incluindo episódios noturnos. Há ainda casos de parassonia alimentar, em que a pessoa come enquanto dorme sem consciência, ou efeitos de certos medicamentos que induzem episódios noturnos de ingestão.