Exercícios para emagrecer: estes movimentos aceleram a queima de calorias

Muitas vezes, a desculpa para não se exercitar é a falta de tempo ou dinheiro. A boa notícia é que não é preciso uma academia completa para alcançar bons resultados.

Com alguns acessórios simples, ou até mesmo apenas usando o peso do corpo, é possível fazer treinos intensos em casa. Hoje, aplicativos, vídeos online e profissionais de educação física oferecem orientações para quem deseja perder peso, garantindo segurança e eficiência.

Para queimar calorias de forma significativa, é interessante apostar em exercícios que envolvam vários grupos musculares ao mesmo tempo. Movimentos compostos, como agachamento, afundo, flexão de braços e o abdominal escalador, são exemplos que combinam força, intensidade e gasto energético elevado.