Brasil tem 5 hospitais especializados do SUS entre os melhores do mundo

Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR)

Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS)

A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP)

BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, em São Paulo (SP)

GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), em São Paulo (SP)

HCOR (Hospital do Coração), em São Paulo (SP)

Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo (SP)

Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP)

Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP)

Sobre o ranking

Hospitais não foram listados por ordem. Lista foi elaborada após ouvir pacientes, recomendações de médicos e checar certificações dos hospitais entre maio e julho deste ano. A premiação destacou 22 centros médicos brasileiros entre os 673 melhores do mundo.

Também foram divulgados 12 rankings de especialidades, onde é possível checar o desempenho dos brasileiros segundo a necessidade dos pacientes. Eles ainda incluem um representante que não entrou na relação geral dos melhores hospitais especializados, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que se destacou na área de oncologia.

O Brasil tem os melhores hospitais da América Latina em todas as especialidades analisadas. O Hospital Israelita Albert Einstein lidera em sete das 12 especialidades. No entanto, o melhor centro médico do continente para tratar doenças neurológicas é um hospital público —o Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo).