Ator narra jornada com histoplasmose; o que é a 'doença do morcego'?

No início de setembro, o cantor compartilhou que estava curado. "Setembro já chegou com o pé na porta! Me dando de presente uma alta. 'Simmmmm' o fungo SUMIU! Não tenho mais histoplasmose", publicou.

Entenda a doença

A histoplasmose pulmonar é causada pela inalação de esporos do fungo Histoplasma capsulatum. Eles podem estar em fezes de morcegos e aves, solo contaminado, além de frutas ou árvores com as partículas. Por isso, também é conhecida como "doença do morcego" ou "doença das cavernas". Segundo o Ministério da Saúde, não há transmissão entre pessoas, e nem de animais para o ser humano.

A porta de entrada da doença é pelas vias respiratórias, se alojando no pulmão. Com a progressão, a histoplasmose pode se espalhar para outras partes do corpo. A gravidade da doença depende do tempo de exposição ao fungo e da quantidade inalada.

Na forma aguda, a doença manifesta-se com sintomas respiratórios. O conjunto de tosse seca, febre, fraqueza e falta de ar pode fazer com que a histoplasmose seja confundida com pneumonia.

Quando a doença se dissemina, a infecção se agrava. A histoplasmose sai do pulmão e vai para o sangue, se alojando em outros órgãos, como fígado, baço e medula óssea. Nestes casos, os sintomas são: febre prolongada, calafrio, aumento do baço e fígado, aumento de linfonodos, perda de peso e mais comprometimento da imunidade. O cenário, agora, pode ser confundido com a tuberculose.