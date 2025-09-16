'Mais paciência': convidados do VB no Seu Tempo citam vantagens de ser 45+

Mais paz, paciência e autoconhecimento: essas são as grandes vantagens que o ator Danton Mello enxerga na passagem do tempo. É esse olhar mais sereno que o faz revisitar a própria trajetória com orgulho, sem deixar de lado o lado sonhador e lúdico do menino que o público conheceu no início da carreira.

Esses ganhos foram permitindo que ele compreendesse mais o valor de cada instante ao acompanhar o crescimento das filhas. "Precisamos viver da melhor maneira, com respeito, humildade e educação."

E se pudesse mandar um bilhete para si mesmo de 30 anos atrás, o recado seria simples e otimista: "Continua que o caminho está bonito."

Coragem para dizer "não"

Assumir o próprio protagonismo é um dos presentes que a experiência —e até a velhice, "no melhor sentido da palavra" —trouxe para a atriz e comediante Miá Mello: "A maturidade me deu a coragem de acreditar que eu poderia contar as minhas histórias."

Imagem: Thay Bonin

Essa segurança também aparece na hora de estabelecer limites. Se na juventude a vontade de agradar fala mais alto, hoje Miá valoriza a clareza de dizer "não". E a maternidade só reforçou essa certeza: "Ainda mais como mãe, esse 'não', esse limite, vem cada vez mais com uma certeza junto."