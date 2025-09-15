'Zangado de fome': mau humor quando o estômago reclama é real?

Esse efeito é ainda mais intenso porque, diferente dos músculos, que têm o glicogênio muscular para "queimar", o cérebro humano não tem reservas de energia e depende de um fluxo contínuo de glicose para funcionar. "É como se o corpo estivesse sinalizando que precisa de energia rápida", completa Deise Vieira, nutricionista pós-graduada em terapia nutricional, da clínica Estima Nutrição (SP).

Mas o humor não é alterado apenas por causas fisiológicas. A fome também possui um componente afetivo e social. "Existem dois tipos de fome: a da necessidade orgânica e a vontade de comer por questões psicológicas veladas, que também podem levar à irritabilidade e nem sempre refletem uma real necessidade de alimentação", esclarece Ana Paula Brasiliano, psicóloga e supervisora do serviço social e de psicologia do Hospital da Bahia, em Salvador.

Nem todos reagem da mesma forma

Imagem: iStock

Agora, se você já se perguntou por que algumas pessoas ficam mais nervosas quando estão sem comer enquanto outras parecem tolerar bem a privação de comida, a explicação está em uma combinação de fatores bastante variáveis.

"A sensibilidade à queda de glicose, o perfil hormonal e a ansiedade elevada podem potencializar a irritação", destaca Renata Dourado. Além disso, o gênero e o período menstrual também influenciam. "Uma mulher na TPM pode ficar muito mais reativa, por exemplo. Quem já tem pouco sono ou altos níveis de estresse também tende a apresentar um limite de tolerância mais curto", acrescenta a nutricionista Deise Vieira.