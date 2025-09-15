'Zangado de fome': mau humor quando o estômago reclama é real?

Sabe o desenho do Garfield? Pois, assim como esse gato preguiçoso que fica rabugento e impaciente quando falta pizza ou sua lasanha favorita, nós também podemos nos transformar em pequenos monstrinhos quando estamos de estômago vazio —e a ciência até deu nome a isso: hangry, a mistura dos termos em inglês hungry (faminto) e angry (irritado).
Segundo a nutricionista Renata Dourado, do Hospital Santa Paula (SP), quando passamos horas em jejum, a glicose, que é um combustível fundamental para o cérebro, começa a cair. Como consequência, dispara uma reação em cadeia no organismo.
O corpo libera hormônios como adrenalina e cortisol. Eles ajudam a mobilizar energia, mas também aumentam tensão e impulsividade. A baixa glicose também reduz a produção de serotonina, neurotransmissor ligado ao controle do humor. Resultado: paciência curta, respostas atravessadas e o famoso hangry. Renata Dourado, nutricionista do Hospital Santa Paula (SP)
Esse efeito é ainda mais intenso porque, diferente dos músculos, que têm o glicogênio muscular para "queimar", o cérebro humano não tem reservas de energia e depende de um fluxo contínuo de glicose para funcionar. "É como se o corpo estivesse sinalizando que precisa de energia rápida", completa Deise Vieira, nutricionista pós-graduada em terapia nutricional, da clínica Estima Nutrição (SP).
Mas o humor não é alterado apenas por causas fisiológicas. A fome também possui um componente afetivo e social. "Existem dois tipos de fome: a da necessidade orgânica e a vontade de comer por questões psicológicas veladas, que também podem levar à irritabilidade e nem sempre refletem uma real necessidade de alimentação", esclarece Ana Paula Brasiliano, psicóloga e supervisora do serviço social e de psicologia do Hospital da Bahia, em Salvador.
Nem todos reagem da mesma forma
Agora, se você já se perguntou por que algumas pessoas ficam mais nervosas quando estão sem comer enquanto outras parecem tolerar bem a privação de comida, a explicação está em uma combinação de fatores bastante variáveis.
"A sensibilidade à queda de glicose, o perfil hormonal e a ansiedade elevada podem potencializar a irritação", destaca Renata Dourado. Além disso, o gênero e o período menstrual também influenciam. "Uma mulher na TPM pode ficar muito mais reativa, por exemplo. Quem já tem pouco sono ou altos níveis de estresse também tende a apresentar um limite de tolerância mais curto", acrescenta a nutricionista Deise Vieira.
A psicóloga Ana Paula Brasiliano reforça ainda que cada indivíduo possui uma forma única de lidar com a fome e com frustrações em geral. "A vivência é individual, o ser humano é singular, e a relação que ele desenvolve com os objetos, com as pessoas e, inclusive, com a comida, é percebida de acordo com sua realidade psíquica."
Em alguns casos, até os problemas decorrentes da fome variam e vão além de uma mera irritação. A falta prolongada de energia pode afetar a concentração, o raciocínio, a memória e até provocar sintomas mais graves. "O indivíduo pode apresentar dor de cabeça, fadiga, confusão mental, visão turva e até desmaios em casos de hipoglicemia", alerta a nutricionista Renata Dourado.
Dá para evitar o mau humor da fome?
Se o mau humor ligado ao estômago vazio é real, a boa notícia é que é possível preveni-lo. O segredo está no planejamento alimentar e no autoconhecimento.
Recomenda-se realizar as principais refeições (café da manhã, almoço e jantar);
Caso sinta fome, incluir lanches intermediários para evitar longos períodos sem se alimentar;
Igualmente, evitar o consumo isolado de açúcares simples e doces, que podem causar picos rápidos e quedas bruscas de glicose no sangue, aumentando a irritabilidade;
Manter refeições equilibradas ao longo do dia, com proteínas, carboidratos de boa qualidade, gorduras saudáveis e fibras, ajuda a manter os níveis de glicose estáveis e prolonga a saciedade;
Ter lanches práticos à mão, como frutas, oleaginosas e barrinhas proteicas, pode ajudar caso surja um imprevisto e você fique, por algum motivo, sem se alimentar por muito tempo, evitando quedas bruscas de energia.
Mas nem sempre é possível comer na hora certa, ou quando se deseja. Nessas situações, alguns recursos podem ajudar a controlar a irritabilidade momentânea. "Quando não é possível se alimentar, beber água, respirar fundo e evitar atividades que exigem muito raciocínio e esforço físico são atitudes que podem ajudar. Mas o ideal é não deixar o corpo chegar a esse estado", explica Deise Vieira.
Já Ana Paula Brasiliano frisa a importância de olhar para a relação emocional com o que se coloca no prato. "O primeiro passo é entender o motivo da fome. É por necessidade? Ansiedade? Recompensa por um dia difícil? Não existe fórmula única para lidar com a comida, isso é singular da história de vida do sujeito. Em alguns casos, acompanhamentos nutricional e psicológico podem ser fundamentais", conclui a psicóloga.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.