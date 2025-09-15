VivaBemUOL
Alimentação

'Zangado de fome': mau humor quando o estômago reclama é real?

Marcelo Testoni
Colaboração para VivaBem
Imagem
Imagem: iStock

Sabe o desenho do Garfield? Pois, assim como esse gato preguiçoso que fica rabugento e impaciente quando falta pizza ou sua lasanha favorita, nós também podemos nos transformar em pequenos monstrinhos quando estamos de estômago vazio —e a ciência até deu nome a isso: hangry, a mistura dos termos em inglês hungry (faminto) e angry (irritado).

Segundo a nutricionista Renata Dourado, do Hospital Santa Paula (SP), quando passamos horas em jejum, a glicose, que é um combustível fundamental para o cérebro, começa a cair. Como consequência, dispara uma reação em cadeia no organismo.

O corpo libera hormônios como adrenalina e cortisol. Eles ajudam a mobilizar energia, mas também aumentam tensão e impulsividade. A baixa glicose também reduz a produção de serotonina, neurotransmissor ligado ao controle do humor. Resultado: paciência curta, respostas atravessadas e o famoso hangry. Renata Dourado, nutricionista do Hospital Santa Paula (SP)

Esse efeito é ainda mais intenso porque, diferente dos músculos, que têm o glicogênio muscular para "queimar", o cérebro humano não tem reservas de energia e depende de um fluxo contínuo de glicose para funcionar. "É como se o corpo estivesse sinalizando que precisa de energia rápida", completa Deise Vieira, nutricionista pós-graduada em terapia nutricional, da clínica Estima Nutrição (SP).

Mas o humor não é alterado apenas por causas fisiológicas. A fome também possui um componente afetivo e social. "Existem dois tipos de fome: a da necessidade orgânica e a vontade de comer por questões psicológicas veladas, que também podem levar à irritabilidade e nem sempre refletem uma real necessidade de alimentação", esclarece Ana Paula Brasiliano, psicóloga e supervisora do serviço social e de psicologia do Hospital da Bahia, em Salvador.

Nem todos reagem da mesma forma

Imagem
Imagem: iStock

Agora, se você já se perguntou por que algumas pessoas ficam mais nervosas quando estão sem comer enquanto outras parecem tolerar bem a privação de comida, a explicação está em uma combinação de fatores bastante variáveis.

"A sensibilidade à queda de glicose, o perfil hormonal e a ansiedade elevada podem potencializar a irritação", destaca Renata Dourado. Além disso, o gênero e o período menstrual também influenciam. "Uma mulher na TPM pode ficar muito mais reativa, por exemplo. Quem já tem pouco sono ou altos níveis de estresse também tende a apresentar um limite de tolerância mais curto", acrescenta a nutricionista Deise Vieira.

A psicóloga Ana Paula Brasiliano reforça ainda que cada indivíduo possui uma forma única de lidar com a fome e com frustrações em geral. "A vivência é individual, o ser humano é singular, e a relação que ele desenvolve com os objetos, com as pessoas e, inclusive, com a comida, é percebida de acordo com sua realidade psíquica."

Em alguns casos, até os problemas decorrentes da fome variam e vão além de uma mera irritação. A falta prolongada de energia pode afetar a concentração, o raciocínio, a memória e até provocar sintomas mais graves. "O indivíduo pode apresentar dor de cabeça, fadiga, confusão mental, visão turva e até desmaios em casos de hipoglicemia", alerta a nutricionista Renata Dourado.

Dá para evitar o mau humor da fome?

Se o mau humor ligado ao estômago vazio é real, a boa notícia é que é possível preveni-lo. O segredo está no planejamento alimentar e no autoconhecimento.

Recomenda-se realizar as principais refeições (café da manhã, almoço e jantar);

Caso sinta fome, incluir lanches intermediários para evitar longos períodos sem se alimentar;

Igualmente, evitar o consumo isolado de açúcares simples e doces, que podem causar picos rápidos e quedas bruscas de glicose no sangue, aumentando a irritabilidade;

Manter refeições equilibradas ao longo do dia, com proteínas, carboidratos de boa qualidade, gorduras saudáveis e fibras, ajuda a manter os níveis de glicose estáveis e prolonga a saciedade;

Ter lanches práticos à mão, como frutas, oleaginosas e barrinhas proteicas, pode ajudar caso surja um imprevisto e você fique, por algum motivo, sem se alimentar por muito tempo, evitando quedas bruscas de energia.

Mas nem sempre é possível comer na hora certa, ou quando se deseja. Nessas situações, alguns recursos podem ajudar a controlar a irritabilidade momentânea. "Quando não é possível se alimentar, beber água, respirar fundo e evitar atividades que exigem muito raciocínio e esforço físico são atitudes que podem ajudar. Mas o ideal é não deixar o corpo chegar a esse estado", explica Deise Vieira.

Já Ana Paula Brasiliano frisa a importância de olhar para a relação emocional com o que se coloca no prato. "O primeiro passo é entender o motivo da fome. É por necessidade? Ansiedade? Recompensa por um dia difícil? Não existe fórmula única para lidar com a comida, isso é singular da história de vida do sujeito. Em alguns casos, acompanhamentos nutricional e psicológico podem ser fundamentais", conclui a psicóloga.

