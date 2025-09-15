Novo estudo sugere que Wegovy pode reduzir pensamentos obsessivos em comida

Pensar em comida é algo natural no dia a dia de qualquer pessoa. A intensidade varia conforme o ambiente e comportamentos aprendidos. Mas, para quem tem sobrepeso ou obesidade, os pensamentos intrusivos e obsessivos dificultam a perda de peso e afetam a qualidade de vida.

Quase 60% das pessoas com obesidade ou sobrepeso experimentam uma constante ruminação mental sobre comida, chamada de "ruído alimentar". Ainda não há uma definição clínica, mas o fenômeno é documentado por médicos e pacientes como um sintoma fisiológico da obesidade, não um problema psicológico.

Agora, um novo estudo mostrou que quem usa Wegovy para perda de peso relata diminuição desses pensamentos obsessivos. Os achados foram apresentados no congresso da EASD (sigla em inglês para Associação Europeia para o Estudo do Diabetes), que acontece esta semana em Viena.