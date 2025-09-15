'Cabeça pesada como bola de boliche': o que é querubismo, que deforma face

Querubismo não é uma condição indolor. Sinto pontadas de dor. Minha cabeça está muito pesada. Os médicos dizem que é tão pesada quanto uma bola de boliche.

Victoria Wright, ao Newsner

Britânica luta contra o preconceito

Ao longo da infância e da adolescência, Victoria sofreu com bullying em diferentes lugares. Em um artigo escrito para o jornal The Guardian, ela relatou que sofria ameaças de violência, intimidação e abuso verbal na escola, nas ruas e no transporte público. "Estou sempre naquele estado constante de hipervigilância, que sei que muitas outras pessoas com desfigurações e deficiências sentem quando estão sozinhas em público", relatou.

Intimidar uma pessoa desfigurada não é apenas zombaria --é um crime de ódio. Para enfrentar esse problema, precisamos educar os jovens sobre as diferentes formas de crimes de ódio. Jovens com desfigurações faciais e outras deficiências devem ser educados sobre seus direitos e empoderados com a compreensão de que crimes de ódio relacionados à deficiência e à desfiguração são totalmente inaceitáveis.

Victoria Wright, ao The Guardian

Mesmo convivendo com a discriminação, Victoria decidiu que iria aproveitar a vida ao máximo, lutando contra aqueles que a criticavam. "Quando eu era adolescente, costumava ficar com raiva, mas isso não faz bem a você nem à pessoa que está olhando. Só reforça o estereótipo de que pessoas com deformações devem ser raivosas, trágicas ou assustadoras".