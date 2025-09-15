'Cabeça pesada como bola de boliche': o que é querubismo, que deforma face

Victoria Wright, 46, cresceu lidando com comentários maldosos e críticas à sua aparência. Diagnosticada com querubismo, ela se tornou uma das principais vozes que buscam informar sobre sua condição, considerada raríssima pelos especialistas.
O que aconteceu
Victoria nasceu com uma condição que fazia com que a parte inferior de seu rosto apresentasse um crescimento ósseo anormal. Quando tinha quatro anos, os primeiros sinais começaram a aparecer. "Minha mãe estava escovando meus dentes e percebeu que eles não estavam no lugar certo", contou a britânica ao portal Newsner, em 2023.
A princípio, os médicos não sabiam qual era a causa. Com o acompanhamento, os profissionais diagnosticaram Victoria com querubismo. O avanço da doença fez com que a pressão ocular começasse a afetar os olhos da garota, que precisou passar por uma cirurgia para aliviar a pressão. Mesmo com a melhora após a cirurgia, a visão prejudicada provoca dores de cabeça severas.
Querubismo não é uma condição indolor. Sinto pontadas de dor. Minha cabeça está muito pesada. Os médicos dizem que é tão pesada quanto uma bola de boliche.
Victoria Wright, ao Newsner
Britânica luta contra o preconceito
Ao longo da infância e da adolescência, Victoria sofreu com bullying em diferentes lugares. Em um artigo escrito para o jornal The Guardian, ela relatou que sofria ameaças de violência, intimidação e abuso verbal na escola, nas ruas e no transporte público. "Estou sempre naquele estado constante de hipervigilância, que sei que muitas outras pessoas com desfigurações e deficiências sentem quando estão sozinhas em público", relatou.
Intimidar uma pessoa desfigurada não é apenas zombaria --é um crime de ódio. Para enfrentar esse problema, precisamos educar os jovens sobre as diferentes formas de crimes de ódio. Jovens com desfigurações faciais e outras deficiências devem ser educados sobre seus direitos e empoderados com a compreensão de que crimes de ódio relacionados à deficiência e à desfiguração são totalmente inaceitáveis.
Victoria Wright, ao The Guardian
Mesmo convivendo com a discriminação, Victoria decidiu que iria aproveitar a vida ao máximo, lutando contra aqueles que a criticavam. "Quando eu era adolescente, costumava ficar com raiva, mas isso não faz bem a você nem à pessoa que está olhando. Só reforça o estereótipo de que pessoas com deformações devem ser raivosas, trágicas ou assustadoras".
Se alguém está me encarando por curiosidade, eu apenas sorrio e aceno com a cabeça para mostrar que sou um ser humano e que não há nada a temer. Na maioria das vezes, as pessoas sorriem de volta. É uma sensação boa, porque sei que criei uma pequena conexão com elas.
Hoje, Victoria é porta-voz e exemplo àqueles que lidam com o querubismo. Ela faz parte da Changing Faces, principal instituição de caridade do Reino Unido para pessoas com cicatrizes, marcas ou questões no rosto ou no corpo. Após anos de convivência com a condição, Victoria garante que se sente feliz na maior parte dos dias, e que não pretende fazer cirurgias "para fazer as outras pessoas felizes". "Me ofereceram uma cirurgia no maxilar para torná-lo menor, mas não acho que isso melhoraria minha aparência. Estou acostumada com a minha aparência", explicou.
Entenda o que é querubismo
A doença óssea causa a deformação na face. O querubismo é caracterizado por um aumento da mandíbula e da maxila, sendo que a displasia consiste em lesões fibro-ósseas bilaterais e simétricas. Na maioria dos pacientes, o querubismo é causado por mutações dominantes no gene SH3BP2.
Os sintomas surgem ainda na infância. Dependendo da gravidade de cada condição, os sinais podem ser sutis ou causar uma deformidade exacerbada na face, podendo ocasionar obstrução respiratória e até mesmo perda visual. Alguns outros indícios da doença são:
- Desenvolvimento anormal dos dentes permanentes;
- Olhos esbugalhados (devido à retração palpebral) e/ou aspecto de olhos para cima;
- Rosto ovalado;
- Problemas respiratórios;
- Problemas na audição;
- Anomalia no palato (céu da boca);
- Queixo protuberante.
O tratamento indicado para o querubismo é o acompanhamento clínico, com exames de imagem para analisar a evolução da doença. A partir da puberdade, na maioria dos casos ocorre uma regressão da condição. Mesmo que o querubismo não retroceda 100%, o crescimento ósseo se estabiliza. Nestes casos, é avaliada a possibilidade de uma intervenção cirúrgica para resgatar a estética do paciente.
Apesar de não haver cura, a doença é benigna. Contudo, o acompanhamento médico é essencial para observar o desenvolvimento da patologia, que pode prejudicar também a mastigação. Nos casos em que a mastigação é comprometida, o paciente pode precisa fazer uso de vitaminas para evitar o enfraquecimento do organismo e recorrer muitas vezes a uma dieta mais pastosa.
O querubismo é raro e tem caráter hereditário. A doença foi descrita pela primeira vez em 1933 e acomete meninas e meninos em igual proporção. Considerada raríssima, há cerca de 300 casos no mundo, segundo estudo de 2012. A origem do nome vem da palavra querubim, já que as crianças desenvolvem a aparência facial dos anjos retratados em artes renascentistas, que costumavam ter bochechas grandes.
O caso mais famoso dessa patologia foi a do ator norte-americano Robert Z'Dar. Ele estrelou vários filmes de baixo orçamento nas décadas de 1980 e 1990, e morreu de parada cardíaca em 2015.
Fonte: Vitor Natal, dentista pela Faculdade de Odontologia de Valença (RJ) e cirurgião bucomaxilofacial.
