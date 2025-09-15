Por que sentimos formigamento e como saber se é algo grave ou passageiro

A sensação de formigamento, também chamada de parestesia, acontece quando há uma interrupção no caminho que os nervos percorrem para levar informações do corpo até o cérebro, passando pela medula espinhal. Esse "curto-circuito" temporário gera a famosa impressão de que a mão ou o pé "adormeceram".

Na maioria das vezes, trata-se de algo passageiro, provocado por posturas inadequadas, pressão sobre os nervos ou até desidratação. Um exemplo comum é dormir em cima do braço e acordar com ele dormente. Nesses casos, o desconforto some espontaneamente depois de alguns minutos.

Porém, quando o sintoma é persistente ou recorrente, pode estar ligado a problemas neurológicos ou metabólicos, exigindo investigação médica.