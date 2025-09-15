Por que sentimos formigamento e como saber se é algo grave ou passageiro

A sensação de formigamento, também chamada de parestesia, acontece quando há uma interrupção no caminho que os nervos percorrem para levar informações do corpo até o cérebro, passando pela medula espinhal. Esse "curto-circuito" temporário gera a famosa impressão de que a mão ou o pé "adormeceram".
Na maioria das vezes, trata-se de algo passageiro, provocado por posturas inadequadas, pressão sobre os nervos ou até desidratação. Um exemplo comum é dormir em cima do braço e acordar com ele dormente. Nesses casos, o desconforto some espontaneamente depois de alguns minutos.
Porém, quando o sintoma é persistente ou recorrente, pode estar ligado a problemas neurológicos ou metabólicos, exigindo investigação médica.
Causas transitórias x causas crônicas
Segundo especialistas, as origens do formigamento podem ser divididas em duas grandes categorias:
1. Transitórias (curta duração):
- Pressão nos nervos por postura incorreta (ex.: apoiar-se sobre o braço);
- Batidas em regiões sensíveis, como cotovelos ou mãos;
- Retenção de líquidos durante a gravidez;
- Movimentos repetitivos, que inflamam e comprimem nervos;
- Desidratação acentuada.
2. Crônicas (persistentes):
- Síndrome do túnel do carpo, que comprime o nervo mediano no punho e causa dormência, especialmente à noite;
- Diabetes descontrolado, que pode lesionar nervos em mãos e pés;
- Hipotireoidismo, que em alguns casos se associa a alterações nos nervos antes mesmo de outros sintomas aparecerem.
Em situações mais graves, doenças do sistema nervoso central, como AVC (acidente vascular cerebral) e tumores, também podem provocar parestesia. Mas, nesse caso, o formigamento não aparece sozinho: geralmente afeta apenas um lado do corpo e vem acompanhado de fraqueza muscular ou perda de sensibilidade.
Tratamento e formas de prevenção
O tratamento depende da causa do formigamento. Em casos ligados a doenças metabólicas, como diabetes, hipotireoidismo ou deficiência de vitamina B12, é preciso controlar a condição de base. Já na síndrome do túnel do carpo, podem ser indicados fisioterapia, uso de talas, medicamentos ou até cirurgia.
Quando o formigamento é passageiro, algumas medidas simples ajudam:
- Mover as mãos e os braços;
- Ajustar a postura;
- Retirar acessórios ou roupas apertadas que comprimam nervos.
Para reduzir os riscos a longo prazo, a ciência recomenda:
- Manter boa postura e evitar sobrecarga da coluna;
- Fazer pausas durante atividades com movimentos repetitivos;
- Controlar o diabetes e evitar excesso de álcool;
- Garantir uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas, especialmente a B12;
- Procurar acompanhamento médico se o sintoma for frequente ou vier acompanhado de dor, perda de força ou alteração na cor da pele.
*Com informações de reportagem publicada em 10/12/2019
