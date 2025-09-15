Mounjaro terá doses mais altas no Brasil: para que serve e qual o preço?

A caixa com quatro canetas de 7,5 mg, suficiente para um mês de tratamento, pode chegar a custar R$ 3.175; enquanto a de 10 mg pode sair por até R$ 3.645. No entanto, o laboratório oferece descontos em seu programa de suporte ao paciente, em que cadastrados poderão adquirir a caixa de canetas de 7,5 mg por até R$ 2.599 e a de 10 mg por até R$ 2.999 no e-commerce. Nas lojas físicas, o preço sobe para até R$ 2.699 (7,5 mg) e R$ 3.099 (10 mg).

A empresa informa que seu programa de suporte ao paciente é gratuito e está disponível àqueles que receberam a prescrição de seu médico para o medicamento. Os pacientes podem se cadastrar no site Lilly Melhor Para Você para participar, ou tirar as dúvidas sobre o programa através do SAC da companhia, pelo telefone 0800 701 0444, WhatsApp (11-5108-0101) ou e-mail sac_brasil@lilly.com.

A Lilly também revelou um investimento de mais de US$ 50 bilhões desde 2020 para aumentar sua capacidade de produção das canetas emagrecedoras.

Compra só pode ser feita com receita

Medicamentos análogos ao GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, só podem ser vendidos nas farmácias com retenção de receita médica desde junho. A medida foi determinada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em abril, quando a agência publicou uma instrução normativa.

Receita tem prazo de validade; é necessário levar as duas vias, sendo que uma delas fica retida no estabelecimento. Conforme a regra, o receituário deve estar dentro do prazo de 90 dias, a contar da data de emissão. Segundo a Anvisa, o objetivo da norma é tentar conter o uso indiscriminado desses remédios que, muitas vezes, são adquiridos sem prescrição e para uso fora das orientações da bula.