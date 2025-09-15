Germes maternos podem influenciar desenvolvimento do cérebro, sugere estudo

Como foi feito o estudo

Os cientistas estudaram camundongos. Eles se concentraram em uma área do cérebro chamada núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), que é responsável por controlar o estresse, a pressão arterial, a quantidade de água no corpo e até o comportamento social.

Pesquisas anteriores mostraram que camundongos criados sem micróbios (chamados de "livres de germes") tinham mais células cerebrais morrendo nessa região do cérebro enquanto ainda se desenvolviam. O novo estudo quis descobrir se esses efeitos continuavam a longo prazo e se começavam antes do nascimento, dentro do útero, por sinais vindos dos micróbios da mãe.

Para isso, os pesquisadores fizeram uma espécie de "troca de mães": camundongos recém-nascidos sem micróbios foram colocados com mães que tinham micróbios, e os compararam com camundongos que nasceram normalmente com micróbios.

O resultado foi surpreendente: três dias após o nascimento, os ratinhos que se desenvolveram com mães sem micróbios tinham menos células cerebrais no PVN, mesmo que tivessem recebido micróbios depois do nascimento. Além disso, camundongos adultos sem micróbios também mostraram redução no número de neurônios nessa região.