Exame de sangue pode detectar Alzheimer anos antes dos sintomas, diz estudo

Uma pesquisa liderada por cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, identificou marcadores no plasma sanguíneo que podem auxiliar na detecção precoce do Alzheimer e demências relacionadas, especialmente entre os hispânicos e latinos. O estudo foi publicado no dia 5 de setembro na revista científica JAMA Network Open.
O que aconteceu
Pesquisadores identificaram uma ligação entre o declínio cognitivo e biomarcadores sanguíneos. Segundo os cientistas, a descoberta pode guiar futuras pesquisas rumo a um exame de sangue simples que ajude a diagnosticar a doença de Alzheimer e outras demências.
O estudo foi voltado para hispânicos e latinos, que têm um atendimento ainda mais escasso no diagnóstico de Alzheimer nos EUA. Estas populações, de acordo com as estatísticas analisadas pelos pesquisadores, têm maior probabilidade de desenvolver a doença e demências relacionadas. "[A projeção indica] que esses grupos apresentarão os maiores aumentos na prevalência da doença nas próximas décadas", disse Hector M. González, um dos autores do estudo, ao portal da universidade. "Apesar disso, eles ainda são significativamente sub-representados na pesquisa sobre Alzheimer e demência", completou.
O estudo buscou abordar as especificidades desta parcela da população. Para isso, os cientistas utilizaram dados do Estudo de Latinos - Investigação do Envelhecimento Neurocognitivo, pesquisa de longo prazo sobre a saúde dessas comunidades nos Estados Unidos. Em conjunto, os pesquisadores testaram o nível de algumas substâncias no sangue de 5.712 adultos hispânicos e/ou latinos com idade entre 50 e 86 anos.
Nas análises laboratoriais, os médicos buscaram encontrar proteínas presentes no cérebro de pessoas com Alzheimer, como beta-amiloide e tau. Os pesquisadores também avaliaram os participantes em relação a um eventual declínio cognitivo subjetivo, que se refere a um declínio no estado cognitivo percebido pelo próprio indivíduo.
O que o estudo descobriu
Níveis elevados dos marcadores no sangue foram associados a maior risco de declínio cognitivo. Níveis sanguíneos mais elevados de marcadores de lesão de células nervosas e de inflamação cerebral foram associados a mais declínios autorrelatados no pensamento, planejamento, memória e desempenho cognitivo geral.
Todas as substâncias estudadas foram relacionadas ao declínio cognitivo, menos a beta-amiloide. As substâncias estudadas foram: proteína tau-181 fosforilado, cadeia leve do neurofilamento, proteína ácida fibrilar glial e beta-amiliode. Entretanto, esta última, que é uma proteína conhecida por estar associada à doença de Alzheimer, não mostrou associações com declínio cognitivo subjetivo.
Marcadores podem detectar mudanças precocemente. Mesmo em indivíduos cognitivamente saudáveis, as associações entre os marcadores de lesão de células nervosas e declínios autorrelatados no desempenho cognitivo permaneceram, sugerindo que o este marcador pode estar detectando mudanças precoces na cognição.
Novo exame seria opção mais acessível
A possibilidade sugerida pela pesquisa pode representar uma revolução no manejo do Alzheimer. Atualmente, existe nos EUA apenas um exame de sangue aprovado pela FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA) para auxiliar no diagnóstico da doença. Apesar de ser capaz de detectar proteínas associadas à doença de Alzheimer no sangue (pTau217 e beta-amiloide 1-42), o exame atual tem um custo muito elevado e está disponível apenas em ambientes de atendimento especializado, não sendo acessível para a maior parte da população.
A nova abordagem seria mais rápida, menos invasiva e mais acessível do que as ferramentas existentes, conforme os especialistas. "Precisamos de maneiras de identificar doenças neurodegenerativas subjacentes precocemente em pacientes com sintomas cognitivos", disse Freddie Márquez, autor principal do estudo, ao portal da universidade.
Os pesquisadores seguirão trabalhando para implementar este exame de sangue na investigação do Alzheimer. O novo exame, no entanto, deve ser somado a outras ferramentas para que o diagnóstico da doença e de demências relacionadas seja feito de maneira adequada.
Ao incluir participantes de comunidades sub-representadas, conseguimos compreender melhor como os determinantes sociais da saúde e as comorbidades podem influenciar as trajetórias cognitivas e o risco de demência. Isso torna nossas descobertas especialmente relevantes para cenários do mundo real. Freddie Márquez, ao portal da Universidade da Califórnia
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.