Exame de sangue pode detectar Alzheimer anos antes dos sintomas, diz estudo

Uma pesquisa liderada por cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, identificou marcadores no plasma sanguíneo que podem auxiliar na detecção precoce do Alzheimer e demências relacionadas, especialmente entre os hispânicos e latinos. O estudo foi publicado no dia 5 de setembro na revista científica JAMA Network Open.

O que aconteceu

Pesquisadores identificaram uma ligação entre o declínio cognitivo e biomarcadores sanguíneos. Segundo os cientistas, a descoberta pode guiar futuras pesquisas rumo a um exame de sangue simples que ajude a diagnosticar a doença de Alzheimer e outras demências.

O estudo foi voltado para hispânicos e latinos, que têm um atendimento ainda mais escasso no diagnóstico de Alzheimer nos EUA. Estas populações, de acordo com as estatísticas analisadas pelos pesquisadores, têm maior probabilidade de desenvolver a doença e demências relacionadas. "[A projeção indica] que esses grupos apresentarão os maiores aumentos na prevalência da doença nas próximas décadas", disse Hector M. González, um dos autores do estudo, ao portal da universidade. "Apesar disso, eles ainda são significativamente sub-representados na pesquisa sobre Alzheimer e demência", completou.