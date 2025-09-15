Esta fruta fortalece a imunidade, alivia o inchaço e ajuda no diabetes

1. Facilita o trânsito intestinal

O mamão ajuda a regular o intestino. Suas fibras reduzem a absorção de toxinas, carboidratos e gorduras, além de estimularem o crescimento das bactérias benéficas da flora intestinal. O efeito combinado encurta o tempo de trânsito das fezes e diminui a exposição do organismo a substâncias nocivas.

2. Protege o trato digestivo

A papaína, enzima presente na fruta, facilita a quebra das proteínas em aminoácidos, facilitando a absorção de nutrientes. Além disso, ela ajuda a digerir os alimentos de forma mais eficiente, o que alivia casos de constipação e inchaço.

3. Aliado no emagrecimento

Baixo índice glicêmico, poucas calorias e fibras de sobra fazem do mamão um clássico nas dietas de quem busca perder peso. Ele melhora a digestão, aumenta a saciedade e favorece o bom funcionamento intestinal. O efeito só aparece, claro, dentro de um cardápio equilibrado.