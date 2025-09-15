O que acontece no seu corpo quando você toma água com limão todo dia

Beber água com limão se tornou um ritual matinal famoso nas redes sociais e em grupos de bem-estar. A mistura é creditada como capaz de emagrecer, desintoxicar o corpo, melhorar a acidez do estômago e até "alcalinizar" o organismo. Mas apesar da popularidade, não existem evidências científicas que confirmem qualquer uma dessas promessas.

Em alguns casos, o hábito pode até provocar desconforto. Pessoas com gastrite, refluxo ou azia podem sentir dor ou irritação gástrica, já que o limão é naturalmente ácido e pode agravar a sensibilidade do estômago.

É importante lembrar ainda que a bebida não trata disfunções gástricas, não substitui medicamentos e nem funciona como uma solução milagrosa. Se a pessoa tem uma queixa, alguma dor, é preciso buscar ajuda profissional para que o caso seja analisado e conduzido de forma individual.