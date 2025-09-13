VivaBem no Seu Tempo terá avaliação nutricional e treinos gratuitos

Já ouviu falar em Pilates Moove? A aula, exclusiva da Academia Evoque, usa apenas uma bolinha para realizar movimentos simples e que ajudam a melhorar a postura, dar mais mobilidade e fortalecer o core. Ideal para trabalhar a respiração e evitar dores lombares.

Outros treinos programados são o de abdominal em pé, que fortalece a musculatura da barriga de um jeito diferente, sem precisar deitar no chão! E o surfinng, que simula os movimentos do esporte aquático sobre uma prancha de estabilização para trabalhar força, coordenação e agilidade.

Todas as aulas são oferecidas pela Academia Evoque, e ao longo do evento você poderá optar por diferentes horários para fazer cada uma.

Espaço Conhecer

Bioimpedância e avaliação nutricional: quem for ao VivaBem no Seu Tempo também poderá fazer um exame rápido, que mostra o percentual de músculos e gordura corporal —índice muito importante para a saúde. Depois, ainda é possível conversar com nutricionista para avaliar como anda seu cardápio e saber como ajustá-lo para ter um alimentação saudável.

Avaliação com fisioterapeuta: nela, o especialista vai identificar desvios posturais e limitações de amplitude, movimento e mobilidade que você tem, além de indicar caminhos para melhorar isso.