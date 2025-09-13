VivaBemUOL
VivaBem no Seu Tempo terá avaliação nutricional e treinos gratuitos

Do VivaBem, em São Paulo

No próximo dia 20, em São Paulo, o UOL vai realizar o VivaBem no Seu Tempo, evento gratuito com foco na saúde e bem-estar do público com 45 anos ou mais.

No palco, Flávia Alessandra vai conduzir conversas inspiradoras com celebridades como Zélia Luiz Fernando Guimarães, Danton Mello e Miá Mello. Além de assisitir aos bate-papos, o público presente poderá fazer diversas atividade gratuitas nos espaços Mover e Conhecer, como aulas de pilates e avaliações nutricionais.

o evento é gratuito, mas as vagas são limitadas.

Flávia Alessandra fazendo aula na edição passada VivaBem no Seu Tempo
Flávia Alessandra fazendo aula na edição passada VivaBem no Seu Tempo Imagem: Vans Bumbeers/UOL

Já ouviu falar em Pilates Moove? A aula, exclusiva da Academia Evoque, usa apenas uma bolinha para realizar movimentos simples e que ajudam a melhorar a postura, dar mais mobilidade e fortalecer o core. Ideal para trabalhar a respiração e evitar dores lombares.

Outros treinos programados são o de abdominal em pé, que fortalece a musculatura da barriga de um jeito diferente, sem precisar deitar no chão! E o surfinng, que simula os movimentos do esporte aquático sobre uma prancha de estabilização para trabalhar força, coordenação e agilidade.

Todas as aulas são oferecidas pela Academia Evoque, e ao longo do evento você poderá optar por diferentes horários para fazer cada uma.

Espaço Conhecer

Bioimpedância e avaliação nutricional: quem for ao VivaBem no Seu Tempo também poderá fazer um exame rápido, que mostra o percentual de músculos e gordura corporal —índice muito importante para a saúde. Depois, ainda é possível conversar com nutricionista para avaliar como anda seu cardápio e saber como ajustá-lo para ter um alimentação saudável.

Avaliação com fisioterapeuta: nela, o especialista vai identificar desvios posturais e limitações de amplitude, movimento e mobilidade que você tem, além de indicar caminhos para melhorar isso.

O VivaBem no seu Tempo é patrocinado por Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs. O evento tem também o apoio da Academia Evoque.

Como acompanhar

