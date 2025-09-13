VivaBem no Seu Tempo terá avaliação nutricional e treinos gratuitos

No próximo dia 20, em São Paulo, o UOL vai realizar o VivaBem no Seu Tempo, evento gratuito com foco na saúde e bem-estar do público com 45 anos ou mais.
No palco, Flávia Alessandra vai conduzir conversas inspiradoras com celebridades como Zélia Luiz Fernando Guimarães, Danton Mello e Miá Mello. Além de assisitir aos bate-papos, o público presente poderá fazer diversas atividade gratuitas nos espaços Mover e Conhecer, como aulas de pilates e avaliações nutricionais.
Clique aqui e use o cupom VivaBem2025 para garantir seu ingresso —o evento é gratuito, mas as vagas são limitadas.
Já ouviu falar em Pilates Moove? A aula, exclusiva da Academia Evoque, usa apenas uma bolinha para realizar movimentos simples e que ajudam a melhorar a postura, dar mais mobilidade e fortalecer o core. Ideal para trabalhar a respiração e evitar dores lombares.
Outros treinos programados são o de abdominal em pé, que fortalece a musculatura da barriga de um jeito diferente, sem precisar deitar no chão! E o surfinng, que simula os movimentos do esporte aquático sobre uma prancha de estabilização para trabalhar força, coordenação e agilidade.
Todas as aulas são oferecidas pela Academia Evoque, e ao longo do evento você poderá optar por diferentes horários para fazer cada uma.
Espaço Conhecer
Bioimpedância e avaliação nutricional: quem for ao VivaBem no Seu Tempo também poderá fazer um exame rápido, que mostra o percentual de músculos e gordura corporal —índice muito importante para a saúde. Depois, ainda é possível conversar com nutricionista para avaliar como anda seu cardápio e saber como ajustá-lo para ter um alimentação saudável.
Avaliação com fisioterapeuta: nela, o especialista vai identificar desvios posturais e limitações de amplitude, movimento e mobilidade que você tem, além de indicar caminhos para melhorar isso.
O VivaBem no seu Tempo é patrocinado por Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs. O evento tem também o apoio da Academia Evoque.
Como acompanhar
- O evento VivaBem no Seu Tempo acontecerá no dia 20 de setembro, das 9h às 14h, na Casa Aragon, em São Paulo. Os ingressos são gratuitos (e limitados) e podem ser reservados com o cupom VivaBem2025 no site https://www.ingresso.com/espetaculos/vivabem-no-seu-tempo-2025.
- A cobertura completa de VivaBem no Seu Tempo estará disponível na página de VivaBem no UOL, no Instagram e no YouTube.
