Quais frutas incluir na dieta para ajudar a melhorar a saúde do fígado?

O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo, responsável por processar nutrientes, transformar parte deles em energia e ainda eliminar substâncias nocivas. Quando não funciona bem, os sintomas costumam aparecer de forma silenciosa no início, mas podem evoluir para sinais preocupantes, como dor do lado direito do abdome, inchaço, pele amarelada e urina escura.

A esteatose hepática, conhecida como "gordura no fígado", vem crescendo entre a população e está associada principalmente ao sedentarismo, ao sobrepeso e à má alimentação. Outros problemas, como hepatite e cirrose, também podem comprometer gravemente a saúde desse órgão. Por isso, adotar hábitos saudáveis e incluir frutas na dieta é uma estratégia eficaz para manter o fígado protegido.