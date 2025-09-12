Proteína demais é um problema? Veja como o corpo reage ao excesso

Um dos mais conhecidos é a sobrecarga renal. O metabolismo de grandes quantidades de proteína gera ácidos que alteram o equilíbrio químico do corpo. Para compensar, os ossos liberam cálcio, que vai parar nos rins — aumentando o risco de pedras.

Além disso, as proteínas animais são ricas em purinas, precursoras de ácido úrico, outro fator ligado à formação de cálculos. O problema se agrava em dietas pobres em fibras e líquidos.

Mais riscos além dos rins

Estudos já consolidaram a ligação entre alto consumo de carne vermelha e maior mortalidade por todas as causas. Isso se deve, em parte, à presença de gordura saturada e colesterol, principalmente em cortes gordurosos, que aumentam as chances de doenças cardiovasculares, sobrecarga no fígado e até alguns tipos de câncer, como o colorretal.

Há também registros de hiperalbuminemia — excesso de albumina no sangue — que pode sinalizar desequilíbrios nutricionais e desidratação.

Quanto é o suficiente?

A recomendação geral é de 0,8 grama de proteína por quilo de peso corporal ao dia para adultos saudáveis. Alguém com 70 quilos, por exemplo, precisa de cerca de 56 gramas diárias — o equivalente a dois bifes médios ou um peito grande de frango. O ideal é que seja mesclada uma maior quantidade de proteína de origem animal com a de fonte vegetal.