Doenças neurodegenerativas podem dar pistas antes dos sintomas clássicos

Nem sempre a perda de memória é o primeiro aviso de que algo não vai bem no cérebro. Em muitos casos, o corpo dá sinais sutis que passam despercebidos.
- A alteração ou até mesmo a perda do olfato, por exemplo, pode ser uma das primeiras pistas de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.
- Esse sintoma tende a ser permanente e surge antes de a memória ser afetada.
- Um estudo publicado no periódico Alzheimer's & Dementia mostrou que dificuldades de orientação espacial, como se perder ao caminhar ou não compreender bem o espaço ao redor, podem também anteceder em anos ou até décadas os esquecimentos típicos da doença.
Esses indícios precoces são fundamentais para que o diagnóstico seja feito mais cedo, aumentando as chances de a pessoa adotar estratégias de proteção cognitiva.
Falhas que não devem ser ignoradas
Com o avanço da doença, começam a surgir sinais clássicos que afetam o dia a dia. Entre eles estão os esquecimentos que comprometem o trabalho ou atividades corriqueiras, a dificuldade em realizar tarefas habituais, lapsos de comunicação (quando as palavras simplesmente "fogem") e a desorientação no tempo e no espaço.
Mudanças de personalidade, oscilações de humor, perda de iniciativa, redução da capacidade de julgamento e problemas de raciocínio também entram nesse quadro inicial.
Com o tempo, o comprometimento se estende para linguagem, pensamento lógico, orientação espacial e até para funções motoras, como caminhar, engolir ou controlar esfíncteres, tornando a pessoa cada vez mais dependente.
O que fazer para proteger o cérebro
Embora o Alzheimer não tenha cura e o processo de degeneração seja progressivo, há medidas capazes de reduzir os riscos ou adiar os sintomas:
- Manter uma alimentação equilibrada, semelhante à dieta mediterrânea, rica em vegetais, sementes, peixes e pobre em açúcares e gorduras saturadas, é um dos caminhos mais estudados;
- Atividades físicas também preservam não só a saúde cardiovascular, mas ajudam a proteger as funções cognitivas;
- Além disso, controlar doenças crônicas como hipertensão, diabetes e depressão, dormir bem, evitar o cigarro e o consumo excessivo de álcool são atitudes fundamentais;
- Cultivar hobbies, manter uma vida social ativa e estimular o intelecto contribuem para criar uma "reserva cognitiva", ou seja, uma espécie de proteção extra do cérebro contra a progressão da doença.
*Com informações de reportagens publicadas em 15/05/2024, 09/07/2024 e 23/06/2019
