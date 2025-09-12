Doenças neurodegenerativas podem dar pistas antes dos sintomas clássicos

Falhas que não devem ser ignoradas

Com o avanço da doença, começam a surgir sinais clássicos que afetam o dia a dia. Entre eles estão os esquecimentos que comprometem o trabalho ou atividades corriqueiras, a dificuldade em realizar tarefas habituais, lapsos de comunicação (quando as palavras simplesmente "fogem") e a desorientação no tempo e no espaço.

Mudanças de personalidade, oscilações de humor, perda de iniciativa, redução da capacidade de julgamento e problemas de raciocínio também entram nesse quadro inicial.

Com o tempo, o comprometimento se estende para linguagem, pensamento lógico, orientação espacial e até para funções motoras, como caminhar, engolir ou controlar esfíncteres, tornando a pessoa cada vez mais dependente.

O que fazer para proteger o cérebro

Embora o Alzheimer não tenha cura e o processo de degeneração seja progressivo, há medidas capazes de reduzir os riscos ou adiar os sintomas: