Por fora e por dentro? Como mudanças estéticas influenciam personalidade?

Transformações físicas muitas vezes revelam mais do que uma mudança no espelho: mostram um reencontro com a própria identidade. A jornalista e influenciadora digital Silvia Poppovic, 70, que passou por uma cirurgia bariátrica em 2017, conta ao VivaBem que se redescobriu após o procedimento.
"Eu não me reconhecia mais, me sentia com o edredom amarrado em volta de mim. Conforme fui emagrecendo, é como se aquilo fosse indo embora e eu estivesse me reencontrando, com o corpo que tinha que ser", diz ela, que chegou a perder ao longo do processo cerca de 50 quilos.
A perda de peso trouxe para a jornalista leveza nos movimentos, mais liberdade para atividades cotidianas e até um novo olhar sobre si mesma. "Minha autoestima melhorou demais, foi uma grande transformação, tenho leveza nos gestos, na maneira de me comportar, e isso é incrível. Não me permitia muitas coisas antes, porque eu não conseguia. Até a cruzada de pernas ficou muito mais fácil", afirma.
Essas mudanças refletem o que muitos especialista afirmam ver em seus consultórios: sentir-se bem com o próprio corpo também é um passo importante para se reconectar com a própria autoimagem e autoestima.
Essência preservada, comportamento renovado
O cirurgião plástico Wendell Uguetto, do Hospital Israelita Albert Einstein, é categórico ao afirmar que cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos não mudam a personalidade, mas faz um adendo: "Esses procedimentos podem alterar comportamentos, além de exacerbar ou inibir algumas características da personalidade", diz.
Ou seja, traços como timidez ou extroversão tendem a permanecer, mas a autoconfiança geralmente cresce, fazendo com que a pessoa se sinta mais livre para se expressar, escolher roupas diferentes e interagir socialmente de forma mais aberta. Silvia Poppovic diz que percebeu isso na própria vida.
O olhar das pessoas também muda para você quando se está mais leve. As pessoas percebem que você está mais jovem, tem uma jovialidade. Eu estava me sentindo antes uma matrona, sabe? Silvia Poppovic
A psicóloga Ana Paula Nunes, doutora em neurociências pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e psicóloga do programa AMO Viver +, da Clínica AMO, reforça que esse tipo de impacto também depende da magnitude da mudança e da motivação por trás dela. "A forma como percebemos o próprio corpo influencia diretamente nossa autoconfiança e até nossa postura diante dos outros."
Para Silvia, a transformação física também abriu espaço para ela se reinventar de forma prazerosa —primeiro, na TV, e agora nas redes sociais. "Depois que eu virei influenciadora digital, a verdade é que eu tenho usado o meu corpo até com mais facilidade para mostrar aos seguidores sobre moda, que é algo que sempre gostei. Hoje, tenho uma imagem corporal minha muito positiva, é muito gostoso."
Quando a mudança nunca é suficiente
Diferente do caso de Silvia, entretanto, há situações em que nem sempre a mente acompanha o ritmo das mudanças físicas. Como explica Wendell Uguetto, o corpo pode até se transformar, mas, para o cérebro, permanece igual.
Essa desconexão pode levar a uma busca incessante por procedimentos estéticos, ajustes constantes e um ciclo de insatisfação. A doutora em neurociência e psicóloga Ana Paula Nunes alerta que, em alguns casos, isso pode indicar transtorno dismórfico corporal, condição marcada por preocupação excessiva com pequenas imperfeições e repercussões negativas na vida social e profissional.
Silvia Poppovic reforça que o cuidado com o corpo exige adaptações e precisa caminhar junto com a saúde emocional, evitando que a aparência se torne fonte de frustração ou dificuldades, que podem estar relacionadas a constrangimentos, receios, pressões e ao olhar crítico das pessoas. "Não é que não incomode, mas é preciso enfrentar."
Ela também destaca a importância de se cuidar de forma consciente, equilibrando aparência e bem-estar: "Faço também terapia, acho que isso me traz um bem-estar emocional muito grande."
Impactos imediatos e permanentes
Nem toda transformação estética resulta em mudanças duradouras. Como esclarece Uguetto, efeitos de procedimentos rápidos e reversíveis, como cortes de cabelo ou maquiagem, tendem a desaparecer rapidamente, trazendo apenas um ganho temporário.
Já alterações permanentes exigem preparo emocional e expectativas realistas, como lembra a psicóloga Veruska Vasconcelos, coordenadora do serviço de psicologia do Hospital Alvorada Moema, da Rede Américas. "Para mudanças definitivas, o processo de decisão deve incluir avaliação psicológica, análise das expectativas e preparo emocional, justamente para evitar arrependimentos e promover uma adaptação mais saudável", explica.
Do ponto de vista neurológico, sentir-se bem com a própria imagem ativa áreas cerebrais associadas ao prazer, estimulando a liberação de endorfina e dopamina, substâncias que aumentam segurança, positividade e favorecem a interação social.
Silvia é um exemplo desses efeitos positivos. Para ela, o equilíbrio entre transformação estética, cuidado com a saúde e acompanhamento psicoemocional trouxe confiança, mais leveza e expressão e alegria de viver. "Me cuidar faz parte da minha rotina, não só de beleza, mas de saúde. Felizmente, aprendi isso a tempo."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.