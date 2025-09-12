Por fora e por dentro? Como mudanças estéticas influenciam personalidade?

Transformações físicas muitas vezes revelam mais do que uma mudança no espelho: mostram um reencontro com a própria identidade. A jornalista e influenciadora digital Silvia Poppovic, 70, que passou por uma cirurgia bariátrica em 2017, conta ao VivaBem que se redescobriu após o procedimento.

"Eu não me reconhecia mais, me sentia com o edredom amarrado em volta de mim. Conforme fui emagrecendo, é como se aquilo fosse indo embora e eu estivesse me reencontrando, com o corpo que tinha que ser", diz ela, que chegou a perder ao longo do processo cerca de 50 quilos.

A perda de peso trouxe para a jornalista leveza nos movimentos, mais liberdade para atividades cotidianas e até um novo olhar sobre si mesma. "Minha autoestima melhorou demais, foi uma grande transformação, tenho leveza nos gestos, na maneira de me comportar, e isso é incrível. Não me permitia muitas coisas antes, porque eu não conseguia. Até a cruzada de pernas ficou muito mais fácil", afirma.