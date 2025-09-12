O que colocar e tirar do prato para reduzir a gordura no fígado

Discreto, mas indispensável, o fígado é um dos órgãos mais multitarefas do corpo humano. Ele fabrica proteínas, armazena glicose, produz colesterol e ainda secreta a bile — substância essencial para quebrar gorduras e eliminar toxinas.

Ter um pouco de gordura nesse órgão é natural. O problema surge quando essa quantidade ultrapassa 5% do volume total: é aí que aparece a esteatose hepática, popularmente chamada de gordura no fígado, uma das doenças hepáticas mais comuns da atualidade.

Sinais para ficar atento

Quando o fígado está sobrecarregado, o corpo costuma dar alguns sinais de que algo não vai bem: dor do lado direito da barriga, inchaço abdominal, urina escura e até pele amarelada.