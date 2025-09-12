Lenda do surfe revela conviver com escoliose: quais os riscos da condição?

Onze vezes campeão mundial de surfe, Kelly Slater, 53, compartilhou imagens de uma tomografia em que mostra a coluna. Diagnosticado com escoliose, o ex-atleta contou que lida com a condição há anos.
Minha escoliose [...] é um problema sério. Mostrar minha coluna parece superpessoal, pois é uma loucura ver a curvatura com a qual lidei todos esses anos, mas acho importante que as pessoas saibam que todos nós lidamos com doenças físicas e podemos encontrar maneiras de minimizar seus impactos.
Kelly Slater, em publicação no Instagram
Escoliose pode ter diferentes origens
A escoliose consiste em uma curvatura lateral anômala da coluna vertebral. A rotação ou o desvio provocados pela escoliose fazem com que haja uma curva na região. Popularmente, é conhecida como "coluna em S".
Nos pacientes com escoliose, pode-se observar a alteração do alinhamento dos ombros e quadris. No caso das meninas, pode haver, ainda, assimetria nas mamas. Outros possíveis sintomas da doença são: presença de gibosidade (saliência) nas costas; cabeça não centralizada; escápula mais alta e possivelmente mais proeminente de um lado; espaços alterados entre os braços e o tronco; e um lado do quadril mais proeminente do que o outro.
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a escoliose acomete cerca de 2% da população mundial. No Brasil, há mais de seis milhões de pessoas com esse diagnóstico, segundo dados de 2023.
A idade de início do desenvolvimento de escoliose é entre 10 e 15 anos, ocorrendo igualmente em ambos os sexos. No entanto, as mulheres têm oito vezes mais probabilidade de progredir para uma curvatura que exija tratamento.
Em 85% dos casos, as causas são desconhecidas, segundo a Fundação Nacional para a Escoliose, dos Estados Unidos. Nestes casos, o quadro é descrito como escoliose idiopática e tem um fator genético importante, já que cerca de três em cada 10 pessoas com escoliose idiopática têm histórico familiar.
Há também outras possibilidades para o surgimento da escoliose. Na escoliose congênita, a pessoa nasce com a condição, cuja causa poderá decorrer da má formação de uma vértebra, por exemplo. A escoliose também pode ser consequência de doenças neurológicas como a paralisia cerebral, poliomielite ou mielomeningocele.
O diagnóstico da escoliose depende da avaliação médica e exame clínico. Exames de imagens, como raio-x e tomografia, são importantes não só para confirmar o diagnóstico, mas também para medir a angulação do desvio e possibilitar o cálculo de seu potencial agravamento. Quanto mais cedo for o diagnóstico, mais fácil será a correção e controle do desvio.
Tratamento depende da gravidade
Os tipos de tratamento variam de acordo com a gravidade do problema. As formas de tratamento vão desde o acompanhamento médico periódico, a utilização de coletes específicos, até cirurgias na coluna. A idade do paciente também tem impacto em eventuais intervenções, e o potencial de crescimento do paciente deve ser levado em consideração.
Quando a alteração é pequena (menos que 20 graus) e o crescimento já chegou no seu limite, a indicação é o acompanhamento semestral para observar eventual piora. A radiografia deve ser feita uma vez a cada ano.
Já nos casos graves, quando a curvatura é de 25 a 50 graus (e até acima desses limites), a cirurgia é a forma de corrigir a escoliose. A intervenção é conhecida como artrodese da coluna e pode até ser feita em mais de uma fase, com abertura da parte da frente e de trás do tronco para a introdução de hastes e parafusos que garantam o alinhamento da coluna.
O colete será a solução nos casos em que se deseja evitar a progressão da escoliose. O objeto é utilizado na presença das seguintes características: curva moderada: (25 a 40 graus); curva progressiva (quando ocorre uma progressão periódica da curvatura, o que dependerá da idade, do gênero e da maturação do esqueleto da pessoa); crescimento em curso (a idade do paciente revela se ele continuará a crescer).
Escoliose pode impactar a qualidade de vida
Grandes curvaturas na coluna podem causar diferentes sintomas que afetam a vida cotidiana do paciente. Além da possível dor, pode haver diferença no tamanho das pernas e alteração na forma de caminhar, além de problemas respiratórios, cardiovasculares e até digestivos. Os sinais físicos da doença podem prejudicar a autoestima do paciente.
Caso o tratamento não seja realizado ou ele ocorra de forma inadequada, a consequência é a progressão da curva da coluna. A idade e a gravidade são dois fatores que determinam a possibilidade de progressão da escoliose. Por exemplo, crianças menores de 10 anos de idade, com curvas acima de 35 graus, provavelmente irão piorar sem o devido tratamento, principalmente se forem meninas.
*Com informações de matéria publicada em 12/11/2019
