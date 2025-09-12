Lenda do surfe revela conviver com escoliose: quais os riscos da condição?

Nos pacientes com escoliose, pode-se observar a alteração do alinhamento dos ombros e quadris. No caso das meninas, pode haver, ainda, assimetria nas mamas. Outros possíveis sintomas da doença são: presença de gibosidade (saliência) nas costas; cabeça não centralizada; escápula mais alta e possivelmente mais proeminente de um lado; espaços alterados entre os braços e o tronco; e um lado do quadril mais proeminente do que o outro.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a escoliose acomete cerca de 2% da população mundial. No Brasil, há mais de seis milhões de pessoas com esse diagnóstico, segundo dados de 2023.

A idade de início do desenvolvimento de escoliose é entre 10 e 15 anos, ocorrendo igualmente em ambos os sexos. No entanto, as mulheres têm oito vezes mais probabilidade de progredir para uma curvatura que exija tratamento.

Em 85% dos casos, as causas são desconhecidas, segundo a Fundação Nacional para a Escoliose, dos Estados Unidos. Nestes casos, o quadro é descrito como escoliose idiopática e tem um fator genético importante, já que cerca de três em cada 10 pessoas com escoliose idiopática têm histórico familiar.

Há também outras possibilidades para o surgimento da escoliose. Na escoliose congênita, a pessoa nasce com a condição, cuja causa poderá decorrer da má formação de uma vértebra, por exemplo. A escoliose também pode ser consequência de doenças neurológicas como a paralisia cerebral, poliomielite ou mielomeningocele.

O diagnóstico da escoliose depende da avaliação médica e exame clínico. Exames de imagens, como raio-x e tomografia, são importantes não só para confirmar o diagnóstico, mas também para medir a angulação do desvio e possibilitar o cálculo de seu potencial agravamento. Quanto mais cedo for o diagnóstico, mais fácil será a correção e controle do desvio.