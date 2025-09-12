Redes sociais estão inundadas de relatos de doenças: isso é bom ou ruim?

Uma pessoa que tem um perfil com grande repercussão passa para os seguidores uma confiança irreal. É arriscado do ponto de vista do benefício da saúde porque essa interação pode gerar comparação e até conselhos que não são bons. As crenças são muito importantes em processos de tratamento de saúde. Algumas coisas são inofensivas, como um conselho para tomar um chá de uso comum, mas outras, não, como a recomendação de uma dieta restritiva para evitar um enjoo em meio a um tratamento, por exemplo.

Carolina Roseiro, psicóloga

Outro ponto de atenção é o oportunismo. Nem sempre os relatos nas redes sociais são de fato de pessoas que estão convivendo com uma doença. Dada a popularidade do tema, muitas pessoas têm se utilizado do espaço para se autopromover.

Um dos casos icônicos é a da australiana Belle Gibson, que com 20 anos fingiu nas redes sociais ter se curado de uma doença terminal à base de uma dieta específica. Ela enriqueceu com um aplicativo de receitas supostamente "milagrosas". A história foi narrada na minissérie "Vinagre de Maçã" (Netflix).

Estamos tendo uma onda de falsas promessas de tratamentos e curas que tem de ser bem fiscalizada. As pessoas entendem como autoridade um rosto carismático com muitos seguidores e não deveria ser isso.

Vinicius Oliveira Andrade, psiquiatra

Além disso, nem sempre as redes sociais vão ser um espaço seguro e acolhedor. E o compartilhamento de um diagnóstico pode gerar represálias.