Redes sociais estão inundadas de relatos de doenças: isso é bom ou ruim?

De famosos a anônimos: não são poucas as publicações nas redes sociais em que as pessoas compartilham seus diagnósticos de doenças. Em alguns casos, narram suas trajetórias de sintomas até a descoberta da condição, dificuldades no tratamento, problemas com remédios e curas.
As doenças relatadas nas redes também variam: de condições como câncer a transtornos psiquiátricos, passando por doenças raras.
Enquanto relatos pessoais podem gerar empatia, engajamento e até auxiliar no tratamento, a prática também pode comprometer o prognóstico e, em alguns casos, levantam suspeitas sobre possíveis motivações financeiras por trás das publicações.
Processo de identificação
O compartilhamento de doenças não é novo. Antes mesmo da internet, grupos de apoios para tratamentos e grupos terapêuticos já existiam para que pacientes compartilhassem a jornada com o próprio diagnóstico.
"Sempre existiram meios de compartilhar experiências ligadas à saúde. Elas tinham espaço em grupos de apoio, mas em espaços protegidos e mediados por profissionais da saúde. Agora, com as redes, tem um fenômeno diferente", explica a psicóloga Carolina Roseiro, conselheira do Conselho Federal de Psicologia.
Hoje, sobretudo após a pandemia, em que debates acerca da saúde mental tornaram-se ainda mais visíveis, falar sobre os mais variados diagnósticos nas redes sociais tornou-se cada vez mais comum, levantando debates não apenas sobre como as pessoas expõem seus diagnósticos, como também a percepção que elas têm sobre eles.
"A internet de forma geral amplifica a voz de todos os grupos", explica Vinicius Oliveira Andrade, psiquiatra voluntário do Ambulatório de Dependências Tecnológicas do IPq (Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP).
Expor um diagnóstico pode ser benéfico para o paciente. O compartilhamento tem o potencial de fazer com que o paciente encontre uma comunidade onde possa ser compreendido e escutado. Essa sensação de pertencimento pode estimular os pacientes a continuarem com tratamentos e a aceitarem seus diagnósticos.
Muitas vezes o compartilhamento parte de um sentimento solitário, de alguém que tem a necessidade de que o outro possa te ouvir ou se identificar. Isso é importante para o ser humano.
Vinicius Oliveira Andrade, psiquiatra
Mas o benefício pode ser frágil. Segundo Roseiro, para que o debate seja benéfico, ele deve se manter dentro de uma validação da ciência.
O compartilhamento de experiências em um espaço de grupos de apoio costuma ter a mediação de profissionais, que vão ajudar a trazer informações confiáveis para que essas experiências sejam bem acolhidas. As redes sociais não têm mediação nenhuma. Você compartilha as experiências, mas o que recebe de volta precisa ser algo que encontre respaldo em informações confiáveis.
Carolina Roseiro, psicóloga
'Rosto carismático com seguidores não é autoridade'
Para especialistas, existe uma confusão em relação à confiança da informação nas redes sociais. Eles alertam que não é só porque há um perfil com muitos seguidores que a pessoa tenha autoridade para falar sobre determinado tema.
Uma pessoa que tem um perfil com grande repercussão passa para os seguidores uma confiança irreal. É arriscado do ponto de vista do benefício da saúde porque essa interação pode gerar comparação e até conselhos que não são bons. As crenças são muito importantes em processos de tratamento de saúde. Algumas coisas são inofensivas, como um conselho para tomar um chá de uso comum, mas outras, não, como a recomendação de uma dieta restritiva para evitar um enjoo em meio a um tratamento, por exemplo.
Carolina Roseiro, psicóloga
Outro ponto de atenção é o oportunismo. Nem sempre os relatos nas redes sociais são de fato de pessoas que estão convivendo com uma doença. Dada a popularidade do tema, muitas pessoas têm se utilizado do espaço para se autopromover.
Um dos casos icônicos é a da australiana Belle Gibson, que com 20 anos fingiu nas redes sociais ter se curado de uma doença terminal à base de uma dieta específica. Ela enriqueceu com um aplicativo de receitas supostamente "milagrosas". A história foi narrada na minissérie "Vinagre de Maçã" (Netflix).
Estamos tendo uma onda de falsas promessas de tratamentos e curas que tem de ser bem fiscalizada. As pessoas entendem como autoridade um rosto carismático com muitos seguidores e não deveria ser isso.
Vinicius Oliveira Andrade, psiquiatra
Além disso, nem sempre as redes sociais vão ser um espaço seguro e acolhedor. E o compartilhamento de um diagnóstico pode gerar represálias.
O anonimato da internet prolifera o bullying e certas agressões. O que vemos é que pessoas que expõem principalmente questões de saúde mental acabam passando por situações em que estão em um momento frágil e algumas falas não são boas para o tratamento. Já tive casos de pacientes que se expuseram com intenção de divulgação sobre uma condição e receberam mensagens que atrapalharam o tratamento deles.
Vinicius Oliveira Andrade, psiquiatra
As regras éticas sobre o uso dessas plataformas nem sempre são seguidas.
Muitas vezes existem pessoas que não são médicos falando sobre saúde de uma forma superficial e isso pode gerar uma série de problemas. (...) Temos que ter mais regras no intuito de proteger as pessoas [pacientes ou não].
Vinicius Oliveira Andrade, psiquiatra
As redes sociais não têm uma mediação. Quando você faz um perfil público, qualquer pessoa pode acessar e você pode estar expondo questões que geram reações não benéficas para o seu tratamento. Utilizar esses espaços como rede de apoio é interessante, mas é importante também criar formas de proteção para esse perfil.
Carolina Roseiro, psicóloga
Para Roseiro, é essencial que as empresas de redes sociais sejam mais reguladas. "Cada rede social tem a sua política própria de lidar com essas reações negativas e o que temos buscado é uma regulamentação que faça com que essas empresas de fato se responsabilizem", afirma.
