Açúcar faz mal sempre? Veja quanto dá para comer sem culpa

Existe hora certa para comer doce?

Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Como o açúcar é um carboidrato simples, que é liberado rapidamente na corrente sanguínea, muita gente aposta em consumi-lo antes da atividade física, quando esse "combustível" pode ser útil. Mas sobremesas ricas em gordura podem gerar desconforto no estômago durante o treino.

Outra estratégia difundida é comer o doce após a refeição, o que, em tese, reduziria o índice glicêmico dele, isto é, a velocidade que ele chega na corrente sanguínea. O problema é que, nesse caso, a pessoa já ingeriu calorias suficientes, e o doce pode se transformar em um extra nada inofensivo.

No entanto, na prática, o horário importa menos do que a quantidade total de açúcar ao longo do dia. Porém há um detalhe: comer doce de estômago vazio pode gerar um pico de energia seguido de cansaço e fome —o famoso "rebote".

Qual a dose segura por dia?

A Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 5% a 10% das calorias diárias venham do açúcar. Isso equivale a uma ou duas porções pequenas, como uma fatia de bolo. Mas atenção, essa conta inclui tudo — desde o açúcar do café até os "disfarçados" nos rótulos, como frutose, xarope de milho, maltodextrina e glucose.