Transtornos mentais afetam mais de 1 bilhão globalmente, alerta OMS

Um em cada oito habitantes do planeta convive hoje com algum transtorno mental. É o que revelam os relatórios World Mental Health Today e Mental Health Atlas 2024, divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Segundo a entidade, mais de 1 bilhão de pessoas enfrentam condições como ansiedade e depressão, que estão entre os problemas mais comuns em todas as regiões do mundo.

Essas doenças afetam mulheres de forma desproporcional e estão entre as principais causas de incapacidade no longo prazo, trazendo também consequências econômicas sérias: elevam custos de saúde e reduzem a produtividade global.