Por que é tão difícil ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo?

O dilema do superávit e do déficit

Ganhar massa muscular, portanto, exige um superávit calórico: consumir mais calorias do que se gasta, criando um ambiente anabólico que favorece a síntese de proteína muscular. Já para perder gordura, é necessário déficit calórico: gastar mais do que ingere, forçando o corpo a recorrer às reservas de gordura como combustível.

O problema é que, no déficit, o corpo não queima apenas gordura. "Quando a gente faz uma dieta restritiva visando a redução de gordura, o indivíduo perde peso, mas às custas não só de gordura como também de músculo", explica Bruno Gualano, educador físico, professor do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da FMUSP.

"Déficit extremo é um problema, o corpo prioriza energia para órgãos, não músculo. Isso traz perda de massa magra", reforça Sobrinho. Por outro lado, no superávit, o ganho raramente é só de músculo: geralmente, ele vem acompanhado de algum aumento de gordura. Conciliar essa balança, portanto, é difícil.

A influência dos hormônios

Além da questão energética, os hormônios exercem papel central nessa equação. A insulina, por exemplo, facilita o transporte de glicose e aminoácidos para as células musculares, o que permite uma maior síntese proteica. Mas a resistência ao hormônio, comum nos casos de diabetes tipo 2 e obesidade, estimula o armazenamento de gordura, principalmente abdominal visceral.