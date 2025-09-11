Ozempic do futuro? Cientistas querem remédio '4 em 1' para perda de peso

Um time de cientistas da Universidade Tufts, nos EUA, trabalha em uma nova droga hormonal "4 em 1" que seria capaz de promover um emagrecimento equiparável com os de cirurgias bariátricas. A descoberta foi publicada no Journal of the American Chemical Society.
Que droga é esta?
O novo medicamento ainda em estudo imita quatro substâncias naturalmente produzidas no corpo, em vez de apenas um como o Ozempic e outras drogas famosas. Com esta tecnologia moderna, os cientistas pretendem conseguir resultados mais duradouros, em que o paciente não ganhe novamente o peso perdido tão facilmente. Eles ainda buscam minimizar efeitos colaterais da abordagem única, como a náusea.
Estudiosos estimam que futuros pacientes poderão perder até 30% do seu peso com a medicação, ainda sem nome. Este seria um resultado semelhante aos de cirurgias bariátricas, mas sem os riscos de um procedimento invasivo como este. Por exemplo, uma pessoa de 130 kg poderia perder até 39 kg com o tratamento.
Como vai agir o remédio 4 em 1?
Cientistas buscam utilizar parte da molécula de drogas como o Ozempic (semaglutida) no seu modelo. Estas canetas que "imitam" o hormônio intestinal de GLP-1 estimulam o pâncreas a produzir mais insulina e, por isso, controlam o açúcar no sangue. Além disso, elas agem diretamente no cérebro (como o hormônio natural faria) e aumentam a sensação de saciedade ao diminuir o ritmo de esvaziamento do estômago, auxiliando a perda de peso.
Outro "pedaço" da nova molécula deve incluir o GIP, hormônio que é "imitado" pelo Mounjaro (tirzepatida). O GIP, ou peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, também provoca uma sensação de saciedade após comermos açúcares e gorduras. Ele ainda ajuda a aumentar a produção de insulina pelo pâncreas, o que contrabalanceia o nível de açúcar no sangue e beneficia pacientes com diabetes tipo 2.
A terceira parte do novo remédio tem a estrutura do hormônio glucagon, assim como a droga retatrutida, ainda em testes pela Lilly. "Paradoxalmente, [glucagon] aumenta o açúcar no sangue, mas aumenta o gasto de energia das células do corpo, aumenta a temperatura corporal e diminui o apetite ao mesmo tempo", explicou em comunicado o pesquisador Krishna Kumar, que trabalha na nova medicação. Ou seja, o glucagon poderia neutralizar a ação do GLP-1 e do GIP para diabéticos, mas cientistas buscam um equilíbrio na estrutura.
A quarta parte da molécula do novo remédio inclui o peptídeo YY. Outro hormônio produzido pelo intestino, ele reduz o apetite e reduz o ritmo de esvaziamento estomacal, mas por mecanismos diferentes do GLP-1 e do GIP. Ele ainda está envolvido diretamente no processo de queima de gorduras do corpo, explicam os cientistas.
O YY é o hormônio de estrutura mais diferente de todos e o processo de combinação deles na molécula única é a parte mais desafiadora. Por isso, os pesquisadores apostaram na criação de duas moléculas mistas ligadas do início ao fim, o que resultou em um único "candidato clínico tetra-funcional", anunciou o time de Tufts, em Massachusetts.
Uma das limitações das drogas atuais é que a variação individual --inclusive, possivelmente, da expressão dos receptores-alvos das pessoas ou da resposta dos seus hormônios correspondentes-- pode levar a um resultado menor do que a perda de peso desejada em muitos pacientes. Ao ter como alvo quatro receptores hormonais diferentes ao mesmo tempo, esperamos melhorar as chances de minimizar esta variação rumo ao objetivo de atingir maior e mais consistente efetividade, como um todo.
Martin Beinborn, pesquisador visitante do departamento de química da Universidade Tufts, em comunicado
Cientistas destacam que, mesmo com a nova droga, pacientes devem adotar mudanças de estilo de vida como dieta e exercícios para complementar o tratamento. Assim, eles esperam preservar massa muscular e óssea durante o emagrecimento. Ainda não há previsão de inícios de testes clínicos ou da chegada ao mercado desta molécula 4 em 1.
