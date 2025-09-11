Ozempic do futuro? Cientistas querem remédio '4 em 1' para perda de peso

Como vai agir o remédio 4 em 1?

Cientistas buscam utilizar parte da molécula de drogas como o Ozempic (semaglutida) no seu modelo. Estas canetas que "imitam" o hormônio intestinal de GLP-1 estimulam o pâncreas a produzir mais insulina e, por isso, controlam o açúcar no sangue. Além disso, elas agem diretamente no cérebro (como o hormônio natural faria) e aumentam a sensação de saciedade ao diminuir o ritmo de esvaziamento do estômago, auxiliando a perda de peso.

Outro "pedaço" da nova molécula deve incluir o GIP, hormônio que é "imitado" pelo Mounjaro (tirzepatida). O GIP, ou peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, também provoca uma sensação de saciedade após comermos açúcares e gorduras. Ele ainda ajuda a aumentar a produção de insulina pelo pâncreas, o que contrabalanceia o nível de açúcar no sangue e beneficia pacientes com diabetes tipo 2.

A terceira parte do novo remédio tem a estrutura do hormônio glucagon, assim como a droga retatrutida, ainda em testes pela Lilly. "Paradoxalmente, [glucagon] aumenta o açúcar no sangue, mas aumenta o gasto de energia das células do corpo, aumenta a temperatura corporal e diminui o apetite ao mesmo tempo", explicou em comunicado o pesquisador Krishna Kumar, que trabalha na nova medicação. Ou seja, o glucagon poderia neutralizar a ação do GLP-1 e do GIP para diabéticos, mas cientistas buscam um equilíbrio na estrutura.

A quarta parte da molécula do novo remédio inclui o peptídeo YY. Outro hormônio produzido pelo intestino, ele reduz o apetite e reduz o ritmo de esvaziamento estomacal, mas por mecanismos diferentes do GLP-1 e do GIP. Ele ainda está envolvido diretamente no processo de queima de gorduras do corpo, explicam os cientistas.

O YY é o hormônio de estrutura mais diferente de todos e o processo de combinação deles na molécula única é a parte mais desafiadora. Por isso, os pesquisadores apostaram na criação de duas moléculas mistas ligadas do início ao fim, o que resultou em um único "candidato clínico tetra-funcional", anunciou o time de Tufts, em Massachusetts.