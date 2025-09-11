'Ou faz cirurgia ou morre': ele teve de decidir se tirava ou não o estômago

A gastrectomia total (retirada do estômago) combinada à linfadenectomia (remoção dos linfonodos próximos) é um procedimento hoje bastante seguro. Pode ser feito por meio de técnicas minimamente invasivas, com cortes pequenos, explica o cirurgião oncológico Flávio Sabino, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e doutor em oncologia pelo Inca (Instituto Nacional do Câncer). As vantagens da cirurgia minimamente invasiva são trauma menor, menos perda sanguínea, recuperação mais rápida e resultados oncológicos semelhantes aos resultados da cirurgia convencional, a que Giovani foi submetido.

O objetivo da gastrectomia total é não só retirar o estômago, mas construir uma conexão cirúrgica, procedimento conhecido como anastomose, entre o esôfago e uma alça do intestino. Essa emenda pode ser feita tradicionalmente, realizando uma sutura, ou de forma mais moderna, com grampeadores.

O principal risco dessa cirurgia é o vazamento dessa emenda, o que leva a uma contaminação e pode gerar um quadro infeccioso abdominal. Apesar disso, essa é uma cirurgia com baixo índice de mortalidade. Quando feita com profissionais experientes, esse percentual gira em torno de 3 a 4%.

Flávio Sabino, doutor em oncologia pelo Inca

Pacientes que passam pela gastrectomia podem levar uma vida normal, explica o nutricionista oncológico Nivaldo Pinho, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. A única orientação é que façam uma suplementação vitamínica, uma vez que o estômago produz enzimas importantes que permitem a liberação e absorção de algumas vitaminas, em especial a B12.

Após a gastrectomia, os alimentos passam diretamente para o intestino, submetendo o paciente a uma grande carga de nutrientes de uma só vez. Essa nova realidade também impõe mudanças nos hábitos alimentares, como comer porções menores e mais vezes ao dia. O estômago tem a função de armazenar os alimentos e liberá-los gradualmente para o intestino.