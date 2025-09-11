'Ou faz cirurgia ou morre': ele teve de decidir se tirava ou não o estômago

Era uma sexta-feira como qualquer outra na vida do engenheiro Giovani Volpi, 44. Ele estava perto de encerrar o expediente na empresa onde trabalhava, em Jaraguá do Sul (SC), e só queria voltar para casa. O plano era descansar após uma semana intensa, mas tudo mudou após receber o resultado de um exame. Ao acessar o documento, descobriu que estava com câncer.
Em um primeiro momento, Giovani entrou em estado de negação —por isso, não deu muita bola. O desespero veio uma semana depois, em 31 de maio de 2019, com a confirmação do diagnóstico: "adenocarcinoma gástrico de células em anel de sinete, pouco diferenciado", um câncer raro e agressivo.
Ali começava uma jornada permeada de incertezas e divergências sobre o diagnóstico, que terminou na remoção total de seu estômago.
Ao longo de todo o processo, Giovani só apresentou um único sintoma: um desconforto gástrico, que surgia esporadicamente. Após as refeições, às vezes sentia uma espécie de nó na garganta, que passava depois de vomitar. O sintoma surgiu pela primeira vez em 2016 e tornou a aparecer em 2018 e 2019.
Desde o primeiro episódio, Giovani procurou uma gastroenterologista, que constatou, por meio de exame, a presença de uma bactéria comum, a Helicobacter pylori, também conhecida apenas como H. pylori. A maioria das pessoas contaminadas não desenvolve sintomas, mas a infecção pode levar a gastrite, úlceras e, em casos raros, câncer de estômago.
Em 2019, após o término de mais um tratamento, que envolve o uso de antibiótico, a médica de Giovani, Bruna, preocupada com reincidências anteriores, solicitou uma nova endoscopia para ter certeza de que a bactéria havia sido eliminada de vez. O exame de fato não apontou a presença da bactéria, mas mostrou o que parecia ser um câncer.
Uma semana depois, um exame imunohistoquímico (que analisa as células em amostras de tecido do corpo) confirmou o diagnóstico.
Quando saiu o resultado do exame, minha esposa estava se vestindo após o banho e me sentei na cama com o exame em mãos. Ela me viu ali e desabou, pois já sabia qual era o resultado. Nos abraçamos e choramos juntos.
Giovani Volpi
Sem consenso
Bruna encaminhou Giovani com urgência para a oncologia, sem sucesso. A cidade é pequena e todos os especialistas da área estavam fora, num congresso nos Estados Unidos. A médica então antecipou novos exames e os resultados saíram no dia seguinte: negativo para qualquer tipo de câncer.
De volta à cidade, um oncologista solicitou novos exames e, mais uma vez, os resultados não apontaram nenhum sinal da doença. Giovani estava aliviado, confiante de que tudo não passara de uma grande confusão. Então veio o primeiro balde de água fria.
"O médico disse: 'Você tem um exame que detectou um câncer extremamente agressivo e que se espalha rapidamente. O protocolo é a retirada total do estômago'", relata.
"Surtei. 'Como assim?! Vou me alimentar por meio de sonda pelo resto da vida?', perguntei, exaltado. Ele calmamente me explicou que não, que eu teria uma vida quase normal. Então me orientou a buscar outras opiniões para que me sentisse mais seguro."
Desde então, Giovani fez diversos exames e se consultou com diferentes médicos, que chegaram a pedir a opinião de especialistas de outros países sobre o caso. Não havia um consenso. Enquanto alguns prescreviam a gastrectomia (retirada do estômago), outros recomendavam o acompanhamento da situação.
Em outubro de 2019, após meses de desgaste emocional, Giovani se consultou com um oncologista de São Paulo, referência na área, para avaliar possíveis alternativas à cirurgia. Então, ouviu duras palavras que o fizeram tomar uma decisão definitiva: "Ou você faz [a cirurgia] ou você morre." Determinado, agendou a cirurgia para o dia 30 daquele mês.
A vida sem estômago
Nos dias que antecederam a cirurgia, Giovani escreveu uma espécie de testamento. Apesar de o procedimento ser seguro, foi tomado pelo medo de sofrer uma hemorragia e morrer ali mesmo. Na mesa cirúrgica, quase anestesiado, viu sua vida passar como um filme. Então, apagou.
A cirurgia foi um sucesso. Os médicos removeram todo o estômago, os linfonodos e a vesícula. Após o procedimento, o estômago retirado passou por uma biópsia e, curiosamente, nenhum sinal de câncer foi detectado. Muitos questionamentos passaram pela cabeça de Giovani, mas, àquela altura, nada disso importava mais.
Nos primeiros sete dias após o procedimento, Giovani se alimentou por meio de uma sonda. Depois, passou a consumir líquidos e, mais adiante, incorporou alimentos pastosos à dieta. Foram dois meses difíceis, em que sofreu diariamente com dores, diarreias, náuseas, vômitos e idas ao pronto-atendimento. Então, passado esse tempo, a vida foi voltando gradualmente à normalidade.
Hoje, Giovani come de tudo, mas conta que passa mal quando come muito açúcar —fica acelerado, tem taquicardia e sua frio— e fica alcoolizado após ingerir pouca quantidade de bebida. Alguns pacientes podem apresentar sensibilidade a algumas substâncias, mas os sintomas podem diminuir ou desaparecer com o tempo.
Atualmente, seis anos após a gastrectomia, ele está cerca de 20 quilos mais magro, mas com saúde. Ele diz ser grato por ter sobrevivido e acredita ter recebido uma recompensa por todo o sofrimento: o primogênito, Miguel, que chegou onze meses após a cirurgia.
Hoje, seu principal objetivo é passar tempo com a família e contar sua história para ajudar outras pessoas.
Entenda a gastrectomia
A gastrectomia total (retirada do estômago) combinada à linfadenectomia (remoção dos linfonodos próximos) é um procedimento hoje bastante seguro. Pode ser feito por meio de técnicas minimamente invasivas, com cortes pequenos, explica o cirurgião oncológico Flávio Sabino, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e doutor em oncologia pelo Inca (Instituto Nacional do Câncer). As vantagens da cirurgia minimamente invasiva são trauma menor, menos perda sanguínea, recuperação mais rápida e resultados oncológicos semelhantes aos resultados da cirurgia convencional, a que Giovani foi submetido.
O objetivo da gastrectomia total é não só retirar o estômago, mas construir uma conexão cirúrgica, procedimento conhecido como anastomose, entre o esôfago e uma alça do intestino. Essa emenda pode ser feita tradicionalmente, realizando uma sutura, ou de forma mais moderna, com grampeadores.
O principal risco dessa cirurgia é o vazamento dessa emenda, o que leva a uma contaminação e pode gerar um quadro infeccioso abdominal. Apesar disso, essa é uma cirurgia com baixo índice de mortalidade. Quando feita com profissionais experientes, esse percentual gira em torno de 3 a 4%.
Flávio Sabino, doutor em oncologia pelo Inca
Pacientes que passam pela gastrectomia podem levar uma vida normal, explica o nutricionista oncológico Nivaldo Pinho, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. A única orientação é que façam uma suplementação vitamínica, uma vez que o estômago produz enzimas importantes que permitem a liberação e absorção de algumas vitaminas, em especial a B12.
Após a gastrectomia, os alimentos passam diretamente para o intestino, submetendo o paciente a uma grande carga de nutrientes de uma só vez. Essa nova realidade também impõe mudanças nos hábitos alimentares, como comer porções menores e mais vezes ao dia. O estômago tem a função de armazenar os alimentos e liberá-los gradualmente para o intestino.
Há pacientes que, ao longo dos anos, acabam tendo menos sintomas. Outros continuam tendo, mas são sintomas só. Isso não prejudica em nada no processo de digestão e absorção de nutrientes. O estômago tem uma função importante, mas restrita. Ele não tem um impacto direto no processo de digestão e absorção. Em uma pessoa com estômago, o órgão faz a quebra dos nutrientes e os envia para o intestino. Não tendo o estômago, os nutrientes caem diretamente na outra porção, mais à frente.
Nivaldo Pinho, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica
Câncer x gastrectomia
Em situações em que a lesão do câncer é muito superficial, pode ser recomendada a ressecção por endoscopia. Essa não é a situação mais comum, explica Maria Ignez Braghiroli, coordenadora do comitê de tumores gastrointestinais altos da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica).
Em doenças que acometem os linfonodos em volta e penetram a parede do estômago, a cirurgia é mais ampla. "Tem de tirar ou o estômago inteiro ou parte do estômago. Isso varia de acordo com a localização do tumor, se é mais para cima (próximo do esôfago) ou se é mais distal (próximo ao intestino). É muito importante que se tire a doença com margens. O que não se pode é tirar o tumor parcialmente", explica Maria Ignez.
