Brasil tem 22 dos melhores hospitais especializados do mundo; veja lista

Mas também foram divulgados 12 rankings de especialidades, onde é possível checar o desempenho dos brasileiros segundo a necessidade dos pacientes. Eles ainda incluem um representante que não entrou na relação geral dos melhores hospitais especializados, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que se destacou na área de oncologia.

O Brasil tem os melhores hospitais da América Latina em todas as especialidades analisadas. O Hospital Israelita Albert Einstein lidera em sete das 12 especialidades. No entanto, o melhor centro médico do continente para tratar doenças neurológicas é um hospital público —o Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo). Confira cada ranking:

Cirurgia cardíaca

(de 150 selecionados)

28º: Instituto do Coração (InCor), em São Paulo

42º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo