Por que alguns sonhos se repetem e o que fazer para entender e evitar?

Muitas pessoas têm sonhos que se repetem com frequência, conhecidos como sonhos recorrentes. Esse tipo de experiência é mais comum do que parece.

Os sonhos repetidos também nem sempre são idênticos. Às vezes, eles mostram exatamente a mesma cena; outras vezes, apenas reapresentam os mesmos cenários, personagens ou ideias que já estão na sua mente. É como se o cérebro estivesse insistindo em chamar sua atenção para algo que você precisa processar ou refletir.

O que sonhos repetitivos podem revelar

Para a psicologia, os sonhos refletem o que já está presente em nossa mente. Por isso, anotá-los em um diário é uma prática recomendada para identificar padrões e compreender melhor os elementos recorrentes.