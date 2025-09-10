Iniciante na musculação? Descubra segredos para treinar bem

Você ainda não faz musculação? Então é hora de repensar este hábito.

Manter um bom volume de massa muscular é importante para garantir uma boa mobilidade, força, coordenação motora e equilíbrio conforme envelhecemos. Além disso, reduz o risco de problemas de saúde como osteoporose, diabetes e obesidade. Também faz bem para a saúde mental.

Exercícios de força reduzem a ansiedade, diminuem sintomas depressivos e melhoram o humor, a atenção, o raciocínio e as demais capacidades cognitivas, além minimizar as chances de ter demências como Alzheimer. Isso acontece porque a musculação faz o organismo liberar uma substância estimulante e protetora dos neurônios.