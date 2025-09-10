Iniciante na musculação? Descubra segredos para treinar bem

Você ainda não faz musculação? Então é hora de repensar este hábito.
Manter um bom volume de massa muscular é importante para garantir uma boa mobilidade, força, coordenação motora e equilíbrio conforme envelhecemos. Além disso, reduz o risco de problemas de saúde como osteoporose, diabetes e obesidade. Também faz bem para a saúde mental.
Exercícios de força reduzem a ansiedade, diminuem sintomas depressivos e melhoram o humor, a atenção, o raciocínio e as demais capacidades cognitivas, além minimizar as chances de ter demências como Alzheimer. Isso acontece porque a musculação faz o organismo liberar uma substância estimulante e protetora dos neurônios.
Os segredos para treinar bem
No início, o ideal é treinar pelo menos três vezes por semana, com um dia de descanso entre os dias de exercício.
Faça exercícios sempre com orientação de um profissional de educação física.
Respeite seus limites: use cargas leves e aumente o peso e os dias de treino aos poucos.
Regularidade é importante: caso não consiga ir à academia, faça em casa exercícios com o peso do corpo (agachamentos, flexão de braços, abdominais etc.).
Procure variar os exercícios a cada 8 a 12 semanas (peça para o professor da sua academia).
