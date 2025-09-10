Inglaterra vai proibir energético a menores de 16: qual o risco da bebida?

A ingestão desses estimulantes pode gerar uma série de sintomas. "No sistema cardiovascular, [o consumo pode provocar] o aumento da frequência cardíaca —ou taquicardia -, o aumento da pressão arterial, falta de ar e palpitação", diz a especialista.

Os efeitos do energético podem atingir, também, o trato gastrointestinal, causando refluxo, por exemplo. Em 2022, o médico e youtuber norte-americano Bernard Hsu, que compartilha casos atendidos por ele ou colegas de profissão, contou a história de um homem que bebeu 12 latas de energético em 10 minutos e quase morreu. O paciente, então com 36 anos, desenvolveu uma pancreatite aguda, uma inflamação que acomete o pâncreas, órgão do trato digestório que fica atrás do estômago, próximo das alças intestinais.

O pH deste tipo de bebida pode prejudicar até mesmo os dentes. "Devido ao pH ácido, pode haver a erosão do esmalte dentário, além de cáries [devido aos carboidratos]", diz a médica. A depender do produto, estes carboidratos também podem facilitar o ganho de peso do consumidor.

Produto representa risco ainda maior para jovens

A mistura de energético com bebidas alcoólicas, como vodca ou uísque, é muito comum entre os adolescentes. "Um antagoniza o efeito do outro", diz Mônica. "Estudos indicam que jovens que consomem energéticos têm maior propensão a consumir álcool, tabaco e outras drogas."