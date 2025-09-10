Gordura popular nos suplementos: para que serve o TCM?

A ideia de que o TCM poderia melhorar o desempenho físico vem da hipótese de que a gordura rapidamente oxidada pouparia os estoques de glicogênio muscular, adiando a fadiga. Para quem não sabe, o glicogênio muscular é a forma de armazenamento de carboidratos no músculo, funcionando como uma reserva de energia rápida para atividades físicas.

No entanto, estudos mostram que a eficiência do TCM nesse sentido é baixa, especialmente se comparada a suplementos de carboidratos de alto índice glicêmico, como maltodextrina ou dextrose. Enquanto a glicose gera energia quase de forma imediata, o TCM precisa de mais tempo, em torno de 30 minutos, para ser metabolizado e disponibilizar energia às células musculares.

Cuidados, dosagem e limitações

Apesar de trazer energia, o TCM é uma gordura saturada, e seu consumo excessivo pode agravar níveis de colesterol e triglicérides em pessoas predispostas, além de contribuir para acúmulo de gordura no fígado se associado a dieta rica em lipídios e carboidratos.

Para quem busca ganho muscular, o foco principal deve ser treino de força e ingestão adequada de proteínas; a energia pode vir tanto do TCM quanto de outros alimentos, como batata-doce ou azeite.

O consumo diário recomendado varia entre 20 g e 40 g, podendo chegar a 50-60 g em estudos específicos, dependendo da dieta e do objetivo. É importante destacar que algumas pessoas podem apresentar efeitos gastrointestinais, como azia, enjoo ou diarreia, principalmente quando o suplemento é consumido em excesso.