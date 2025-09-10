Existem exercícios físicos mais adequados para homens e mulheres?

Todo mundo já ouviu falar da importância de se exercitar. Os treinos fortalecem o coração, melhoram a disposição, preservam músculos e ossos, e ainda prolongam a vida. Mas será que homens e mulheres podem se beneficiar de exercícios específicos de acordo com o sexo? A ciência mostra que sim —ainda que com ressalvas.

As diferenças entre os sexos em anatomia, fisiologia e composição corporal podem fazer com que alguns treinos sejam mais vantajosos para elas ou para eles.

Ainda assim, a regra geral é que qualquer pessoa pode se beneficiar de praticamente todas as modalidades, desde que adaptadas ao seu nível de condicionamento, idade, histórico de lesões e objetivos pessoais.