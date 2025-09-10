VivaBemUOL
Existem exercícios físicos mais adequados para homens e mulheres?

Colaboração para VivaBem
Diferenças entre os sexos podem fazer com que alguns treinos sejam mais vantajosos para elas ou para eles
Diferenças entre os sexos podem fazer com que alguns treinos sejam mais vantajosos para elas ou para eles Imagem: Getty Images

Todo mundo já ouviu falar da importância de se exercitar. Os treinos fortalecem o coração, melhoram a disposição, preservam músculos e ossos, e ainda prolongam a vida. Mas será que homens e mulheres podem se beneficiar de exercícios específicos de acordo com o sexo? A ciência mostra que sim —ainda que com ressalvas.

As diferenças entre os sexos em anatomia, fisiologia e composição corporal podem fazer com que alguns treinos sejam mais vantajosos para elas ou para eles.

Ainda assim, a regra geral é que qualquer pessoa pode se beneficiar de praticamente todas as modalidades, desde que adaptadas ao seu nível de condicionamento, idade, histórico de lesões e objetivos pessoais.

Elas têm a ganhar com treinos de força

Para as mulheres, investir em exercícios de fortalecimento do core (abdome, quadril, lombar), glúteos e pernas traz benefícios que vão muito além da estética.

Um abdome e quadris fortes ajudam a prevenir lesões, proteger a região pélvica, evitar incontinência urinária (comum após a gravidez) e prolapsos (quando "caem" órgãos como bexiga e útero), além de melhorar a função sexual e a recuperação no pós-parto.

Durante a menopausa, quando a queda do estrogênio acelera a perda óssea e aumenta o risco de osteoporose, o treino com pesos se torna ainda mais importante. O estresse mecânico dos exercícios de resistência estimula a formação de massa óssea e reduz a chance de quedas e fraturas, funcionando como uma espécie de "preventivo" contra o enfraquecimento dos ossos.

Eles precisam trabalhar a flexibilidade

Os homens, por outro lado, costumam priorizar a hipertrofia e a força, especialmente na parte superior do corpo. Isso é favorecido pela testosterona, que naturalmente aumenta a massa muscular. O problema é que esse foco pode deixar de lado algo crucial: a flexibilidade.

Como os músculos masculinos tendem a ser mais encurtados e os quadris menos móveis, práticas como ioga e pilates se tornam especialmente valiosas. Elas aumentam a amplitude de movimento, melhoram a postura, a coordenação e ainda trazem benefícios mentais, como foco e relaxamento.

Apesar de a maioria dos homens ser menos flexível que as mulheres — em parte devido à influência do estrogênio no corpo feminino —, o treino consistente de alongamento pode inverter esse cenário.

Exercícios que funcionam para todos

Independentemente do sexo, um treino realmente eficiente combina atividades aeróbicas, de força, flexibilidade e equilíbrio. Isso significa que o ideal é misturar corrida, bicicleta, musculação, alongamentos e práticas funcionais.

Além dos exercícios em si, os resultados só aparecem quando o treino está aliado a uma dieta balanceada, sono adequado e acompanhamento de profissionais de saúde e educação física.

Veja o que os especialistas consultados por VivaBem indicam de exercícios físicos para cada gênero:

Sugestões para mulheres

  • Agachamentos, afundo, lunges (avanços) e elevação pélvica: fortalecem pernas, glúteos e quadris, além de melhorar equilíbrio e estabilidade.
  • Levantamento terra: trabalha vários grupos musculares de uma só vez, incluindo os das costas.
  • Treino de força com halteres, pranchas e abdominais: tonifica braços, abdome e core.
  • Corrida, ciclismo ou natação: complementam o treino com benefícios cardiovasculares.
  • Treinos intervalados de alta intensidade (HIIT): aceleram a queima de gordura e aumentam a capacidade cardiovascular.
Sugestões para homens

Para os homens, os princípios básicos de treinamento de força e cardiovascular são semelhantes, mas a ênfase pode ser dada a diferentes grupos musculares, como para desenvolver a parte de cima do corpo ou buscar redução de gordura.

  • Supino, puxadas e barra fixa: desenvolvem peito, costas e braços.
  • Remada: trabalha os músculos das costas, ombros e braços, ajudando a promover um desenvolvimento muscular equilibrado.
  • Desenvolvimento de ombros: focado nos músculos deltoides, esse exercício ajuda a desenvolver os ombros e músculos estabilizadores.
  • Flexões de braço com peso extra: um exercício versátil e que trabalha os músculos do peito, ombros, tríceps e core.
  • Pranchas e abdominais: fortalecem o core e combatem o acúmulo de gordura abdominal.
  • Corrida, ciclismo ou natação: essenciais para a saúde cardiovascular e controle de peso.
  • Alongamentos para melhorar a flexibilidade: dos isquiotibiais (para panturrilhas e pernas), frontal (para peitos e ombros), do quadríceps (para os músculos da parte frontal da coxa) e abertura de pernas com flexão lateral (para alongar o interno das coxas, virilha e os músculos adutores).

*Com informações de reportagem publicada em 14/06/2024

