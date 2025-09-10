Não é só para crianças: leite previne perda óssea e doenças crônicas

A associação entre consumo de leite e derivados e saúde óssea é quase sempre imediata. Como fonte natural de cálcio, esses alimentos, de fato, desempenham papel fundamental no crescimento e fortalecimento do nosso esqueleto, especialmente durante a infância e adolescência —mas também durante a vida adulta e na maturidade.
Um dos principais benefícios é a prevenção da sarcopenia, que é a perda de massa muscular que afeta principalmente os idosos. Um estudo realizado na Austrália, por exemplo, acompanhou ao longo de dois anos 60 instituições de cuidados a idosos para verificar se o consumo de laticínios reduziria o índice de fraturas entre seus residentes.
Enquanto 30 delas mantiveram seus cardápios normais, as outras 30 instituições adicionaram mais leite, queijo e iogurte, aumentando a ingestão de duas porções para três porções e meia por dia. Essas últimas apresentaram como resultados 33% menos fraturas, 46% menos fraturas de quadril e 11% menos quedas entre os idosos.
Já na Finlândia, o estudo prospectivo Kuopio Osteoporosis Risk Factor and Prevention (OSTPRE), publicado em junho deste ano, acompanhou 14.220 mulheres por 25 anos, com idade média inicial de 52,3 anos, e mostrou que o maior consumo de laticínios líquidos reduziu o risco de fratura geral e de fratura osteoporótica.
Muito além dos ossos
No entanto, os benefícios do consumo de leite e derivados vão além da estrutura óssea. Estudos recentes apontam que o consumo regular também favorece a saúde muscular e cardiovascular. Entre os efeitos benéficos estão a redução da pressão arterial, a prevenção de doenças cardíacas, o controle da glicemia e o combate à diabetes tipo 2 e à síndrome metabólica.
No caso de hipertensão, em Singapura, em uma pesquisa envolvendo homens e mulheres com idade entre 45 e 75 anos, a partir de questionário de frequência alimentar, constatou que consumidores de lácteos se mostravam menos propensos a apresentar sinais de hipertensão.
Esse efeito protetor está ligado à combinação equilibrada de cálcio, potássio, fósforo e proteínas presentes na composição desses alimentos. Em um copo de 240 ml de leite, por exemplo, há de 250 a 300 mg de cálcio, mineral que atua em diversas funções fisiológicas essenciais, além da formação e manutenção óssea, como:
Contração muscular, incluindo a musculatura lisa;
Transmissão de impulsos nervosos;
Processo de coagulação sanguínea;
Atividade enzimática intracelular e regulação de enzimas e hormônios;
Estabilidade de membranas celulares;
Manutenção da pressão arterial.
Por outro lado, quando a ingestão é insuficiente, em todas as fases da vida, o organismo retira o cálcio dos ossos para manter os níveis do mineral no sangue, priorizando as funções vitais. Ao longo do tempo, no entanto, esse mecanismo leva à perda de densidade mineral óssea.
Quem precisa de mais atenção no consumo do leite
As crianças e os adolescentes são os que mais precisam de atenção no consumo de lácteos devido à importância do cálcio para a saúde de forma global. Nessas fases, a ingestão adequada é importante para garantir o pico de massa óssea, que ocorre até o início da vida adulta.
Quando a absorção do cálcio é inadequada, em crianças e jovens, as perdas não são plenamente recuperadas, já que essas reservas são formadas neste período e são fundamentais, aliadas ao exercício físico regular, na prevenção da desmineralização óssea ao longo da vida.
Além deles, idosos, gestantes e lactantes também são indivíduos que devem prestar atenção ao consumo de leite e derivados. Nos idosos, o cálcio é importante para a manutenção da massa óssea e na prevenção de osteopenia e osteoporose. Com o envelhecimento, a absorção intestinal e reabsorção renal de cálcio, mediados pela vitamina D ativa e pelo hormônio paratormônio, responsável por regular os níveis de cálcio, são reduzidas —o que favorece o surgimento da osteopenia e osteoporose.
De acordo com os especialistas, o consumo diário recomendado é:
Dos 12 aos 24 meses: duas a três porções.
Crianças (quatro a oito anos): duas porções.
Adolescentes: três a quatro porções, devido ao intenso crescimento.
Adultos: duas a três porções.
Idosos: três porções diárias.
Fontes de cálcio e outros minerais
Cálcio: bebidas vegetais fortificadas (soja, aveia, amêndoas, arroz), vegetais verdes escuros, sementes (gergelim, chia), oleaginosas, peixes pequenos consumidos com espinha (sardinha), tofu preparado com sais de cálcio, grão-de-bico, linhaça;
Proteínas: carnes, ovos, leguminosas;
Fósforo: carnes, peixes, oleaginosas e sementes;
Potássio: banana, batata, feijão, abacate.
Fatores que influenciam a saúde óssea
Além do consumo de leite e de outras fontes de cálcio, outros fatores também são importantes para garantir a saúde dos ossos. São eles:
Exposição solar adequada;
Atividade física regular, especialmente exercícios com impacto e resistência;
Consumo adequado de proteínas;
Ausência de hábitos ruins, como tabagismo, consumo excessivo de álcool e sedentarismo;
Genética e estado hormonal;
Ingestão de vitamina D, via alimentos ou suplementos (quando recomendado por um profissional da saúde).
Fontes: Marcella Garcez Duarte, nutróloga, diretora e professora da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e membro da câmara técnica de nutrologia do CFM (Conselho Federal de Medicina); Olga Amancio, presidente do conselho deliberativo da SBAN (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição) e professora sênior do departamento de pediatria da EPM (Escola Paulista de Medicina) da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); Rodrigo Weyll Pimentel, nutrólogo, chefe da divisão de gestão do cuidado do HUPES (Hospital Universitário Professor Edgard Santos) da UFBA (Universidade Federal da Bahia), vinculado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).
