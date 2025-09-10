Não é só para crianças: leite previne perda óssea e doenças crônicas

A associação entre consumo de leite e derivados e saúde óssea é quase sempre imediata. Como fonte natural de cálcio, esses alimentos, de fato, desempenham papel fundamental no crescimento e fortalecimento do nosso esqueleto, especialmente durante a infância e adolescência —mas também durante a vida adulta e na maturidade.

Um dos principais benefícios é a prevenção da sarcopenia, que é a perda de massa muscular que afeta principalmente os idosos. Um estudo realizado na Austrália, por exemplo, acompanhou ao longo de dois anos 60 instituições de cuidados a idosos para verificar se o consumo de laticínios reduziria o índice de fraturas entre seus residentes.

Enquanto 30 delas mantiveram seus cardápios normais, as outras 30 instituições adicionaram mais leite, queijo e iogurte, aumentando a ingestão de duas porções para três porções e meia por dia. Essas últimas apresentaram como resultados 33% menos fraturas, 46% menos fraturas de quadril e 11% menos quedas entre os idosos.