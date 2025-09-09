Se você nasceu após 1939, provavelmente não viverá até 100 anos, diz estudo

De 1900 a 1938, a expectativa de vida aumentou cerca de cinco meses e meio a cada nova geração. A expectativa de vida de um indivíduo de um país rico em 1900 era de cerca de 62 anos. Em 1938, este número já havia saltado para 80 anos, em média.

Para aqueles nascidos entre 1939 e 2000, o aumento da expectativa de vida desacelerou —o ganho foi de cerca de dois meses e meio a três meses e meio por geração. A variação depende do método de "previsão" de quanto uma população vai viver; cientistas utilizaram seis métodos estatísticos diferentes para calcular as médias e obter um panorama mais amplo do quanto os humanos com as melhores condições de vida têm envelhecido.

A desaceleração do crescimento da expectativa de vida varia entre 37% a 52%, dependendo do cenário analisado. Cada cenário foi construído com um dos seis modelos estatísticos, alguns mais modernos e outros de padrões bem reconhecidos, como o United Nation World Population Prospects, projeção populacional utilizada pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Os modelos de cálculo da expectativa de vida das novas gerações são baseados em dados passados e presentes da mortalidade das populações, além de outras variáveis do que pode acontecer no futuro. Entre as variáveis estão pandemias, novos tratamentos médicos em andamento, além de um certo grau de imprevisibilidade de mudanças sociais, o que pode auxiliar governos a antecipar necessidades dos sistemas de saúde e previdência social.

Prevemos que aqueles nascidos em 1980 não viverão até os 100 anos, em média, e nenhum dos grupos [etários] no nosso estudo chegará a este aniversário. O declínio se dá, acima de tudo, pelo fato de que aumentos anteriores em longevidade foram movidos por melhorias extraordinárias de sobrevivência no início da vida. José Andrade, co-autor do estudo e pesquisador do Max Planck Institute for Demographic Research, em comunicado

No início do século 20, a mortalidade infantil caiu rapidamente devido a avanços médicos e outras melhorias na qualidade de vida de países de alta renda. Entre elas está o saneamento básico que chegou às cidades, por exemplo. No entanto, a mortalidade infantil é hoje tão baixa em países desenvolvidos que as melhorias previstas na mortalidade de grupos de pessoas mais velhas não será o bastante para sustentar o ritmo anterior de ganhos em longevidade.