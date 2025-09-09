Sem Ozempic no SUS: por que não há remédio para obesidade na saúde pública

Nós, profissionais de saúde, vemos os pacientes que pioram a cada dia e assistem à elitização do acesso ao tratamento medicamentoso da obesidade. (...) A indisponibilidade no sistema público fere os beneméritos princípios de equidade, universalidade e integralidade do SUS. SBEM, Abeso e SBD, em nota conjunta

Decisão não é compreendida pelos médicos. Clayton Macedo, diretor da SBEM, afirma que não faz sentido a obesidade ser a única doença crônica sem cobertura medicamentosa pelo SUS, já que está associada a pelo menos outras 200 condições e é multifatorial. Ele entende que hoje o custo é alto, principalmente no que diz respeito às canetas emagrecedoras, mas que a relação custo-benefício não é mensurada.

Não é apenas tratar o excesso de peso, mas prevenir e tratar as complicações desse excesso de peso. Isso impacta muito o custo da saúde pública: tratar hipertensão, diabetes, desfechos como AVC e infarto, artrose e colocação de prótese no joelho ou quadril. Não tem dados expressivos desse impacto a longo prazo. Clayton Macedo, diretor da SBEM

SBEM acredita que gasto com medicamentos para obesidade seria um investimento a médio e longo prazo. "Se a gente olhar o preço da medicação na ponta do lápis, é uma medicação cara. Mas os gestores de saúde precisam entender que a qualidade de vida das pessoas que convivem com obesidade é um investimento a médio, longo prazo. Fora o benefício individual, o benefício coletivo, em relação à parte econômica, é bastante ponderável", destaca Macedo.

Nova campanha da SBEM quer pressionar por políticas públicas. A SBEM lançou, nesta semana, a campanha "Tratamento da Obesidade: Acesso Já", com o objetivo de sensibilizar autoridades e pressionar por políticas públicas no tema. A sociedade prevê petição pública, mobilização digital, produção de vídeos educativos, articulação política e jurídica junto ao Ministério da Saúde, Conitec, MPF e Conselho Nacional de Saúde, entre outras medidas. Pelo menos outras quatro entidades apoiam o movimento.

Tendência é que custos das medicações caiam com tempo, o que é consenso entre Ministério e SBEM. "A médio prazo, como outros medicamentos vão entrar, a partir da quebra da patente, o custo provavelmente vai diminuir", diz o médico. A entrada de genéricos no mercado garantem preços 30% a 40% mais baixos, completa a pasta, e fortalece as condições para incorporação da tecnologia ao SUS.