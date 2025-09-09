O que é o procedimento que motivou pedido de Bolsonaro para ir ao hospital

O nevo melanocítico é uma pinta formada pelo acúmulo de melanócitos, células que produzem a pigmentação da pele. Quando aparece no tronco —região que inclui tórax, abdome e costa—, geralmente é benigno, mas deve ser acompanhado porque pode evoluir para melanoma em casos de alteração de cor, tamanho, formato, sangramento ou coceira.

Neoplasia de comportamento incerto é uma lesão cuja natureza ainda não está definida como benigna ou maligna. Nessas situações, o médico retira o material e encaminha para biópsia, que vai esclarecer se se trata de um tumor sem riscos ou de um câncer que exige tratamento específico.

O procedimento

Exérese é a retirada da lesão e sutura é o fechamento da pele com pontos. "É a retirada de uma lesão de pele com fechamento por pontos. Isso acontece quando temos suspeita de uma lesão maligna", explica o dermatologista José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Já Rodrigo Goudart, da Clínica Nilo Estética Avançada, acrescenta que a indicação também pode ocorrer em casos de dor, sangramento, infecção ou comprometimento estético.

A retirada é feita com anestesia local e o paciente recebe alta no mesmo dia. Segundo Fraga Filho, o procedimento dura em média de 20 a 40 minutos. Em áreas maiores ou mais complexas pode levar algumas horas, quando há necessidade de reconstrução.

Na maioria dos casos, é um procedimento simples, realizado em consultório. "Apenas lesões muito grandes ou em áreas complexas podem exigir ambiente hospitalar", explica Goudart. Fraga Filho avalia que o ambiente domiciliar não é o mais adequado por risco de contaminação, mas em situações excepcionais pode ser considerado.