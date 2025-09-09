Em mapa inédito, estudo mostra como o cérebro toma decisões

Para conseguir mapear, pela primeira vez, o cérebro de um camundongo em plena tomada de decisão, o IBL (International Brain Laboratory) reuniu cientistas de vários países. Todos seguiram os mesmos métodos de teste, o que permitiu registrar a atividade de mais de meio milhão de neurônios ao mesmo tempo.

O estudo foi publicado em dois artigos na revista científica Nature, em 3 de setembro. Para se ter ideia do tamanho do projeto, os pesquisadores analisaram a atividade de mais de meio milhão de neurônios em camundongos, reunindo dados de 12 laboratórios diferentes. No total, mapearam 279 regiões do cérebro, o que equivale a quase todo o órgão do animal —95% do volume cerebral.

Segundo o professor Alexandre Pouget, quando os camundongos tomavam decisões ou recebiam recompensas, várias áreas do cérebro se ativavam ao mesmo tempo, criando um efeito tão intenso que ele comparou a uma árvore de Natal acesa.