Ela tem doença que atinge 1 pessoa em 1 milhão: 'Por que fui a escolhida?'

Os sintomas persistiram por um mês até que eu tive um episódio de desmaio e fui ao hospital.

Ao fazer exames de sangue, foi constatado que minha hemoglobina [proteína presente nos glóbulos vermelhos essencial para o transporte de oxigênio] estava baixa, em torno de 5 g/dL [a taxa normal para mulheres é entre 12,0 5 g/dL e 15,5 g/dL]. Fiz uma transfusão de sangue e fui para casa.

Essa situação se repetiu por algumas vezes: eu passava mal, ia para o hospital, a taxa da hemoglobina dava baixa, fazia a transfusão de sangue e voltava para casa. Os médicos não sabiam o que eu tinha.

Doença é caracterizada por taxa baixa de hemoglobina Imagem: Arquivo pessoal

Em um dos piores momentos, minha hemoglobina chegou a 1,5 g/dL, fiquei muito fraca, não tinha força nem para segurar o celular na mão. Lembro que senti uma lágrima caindo no rosto e o meu corpo desfalecendo, quase morri. Nunca vou esquecer esse dia, tenho o exame guardado até hoje.

Thais Cândido

Após esse episódio, passei mal mais algumas vezes até que fui internada e recebi um encaminhamento para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).