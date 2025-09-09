7 sinais de que seu filho pode ter a 'síndrome do imperador' e o que fazer

Muitos pais usam o termo "mimado" com frequência, mas algumas crianças vão além: entram em um padrão mais sério, chamado por especialistas de "síndrome do imperador". Embora não conste no DSM-5 (manual que reúne transtornos mentais), o fenômeno é comum em famílias brasileiras e requer atenção profissional —tanto para os filhos quanto para os pais.

O problema surge quando o cuidado se transforma em medo de frustrar a criança. Pais que, por frustrações da própria infância, evitam impor limites, podem acabar criando filhos sem noção de regras, limites ou responsabilidade. Ao invés de preparar a criança para a vida, tornam-na dependente de atenção constante e gratificação imediata.

Uma forma simples de perceber isso é comparar: bebês naturalmente demandam cuidados. Mas quando a criança cresce e continua exigindo atenção desmedida, é hora de observar sinais claros de alerta.