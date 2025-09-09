Planta não convencional tem vitaminas e propriedades anti-inflamatórias

As chamadas PANCs (plantas alimentícias não convencionais) raramente aparecem em supermercados ou feiras. Mas quem cultiva hortas caseiras ou explora áreas mais verdes já pode ter se deparado com algumas delas.

Muitas vezes tratadas como mato, essas plantas escondem um verdadeiro arsenal de vitaminas e minerais que podem ser aproveitados na alimentação.

A urtiga é um bom exemplo. Geralmente lembrada pelo incômodo de suas folhas que provocam irritação na pele ao simples toque, ela também pode ser usada como alimento.