5 coisas que seu médico gostaria que você soubesse sobre depressão

1) Você não está só

A condição é definida como uma doença a partir do momento em que existe uma pessoa que sofre, não consegue superar esse estado com seus próprios recursos, e pode ser beneficiada com ajuda médica ou psicológica.

"A primeira coisa que explico aos meus pacientes é que eles não estão sozinhos nessa jornada", fala o psiquiatra José Alexandre Crippa, da USP de Ribeirão Preto (SP). "Eles precisam saber que não há um teste de laboratório que confirme a depressão, mas ela afeta cerca de 20% da população ao longo da vida: 1 em cada 5 pessoas pode ter o transtorno", completa.

Até o momento, os cientistas não desvendaram totalmente a origem da depressão, mas ela tem sido associada a fatores biopsicossociais.

Eventos da vida, como traumas, perda de pessoas queridas, reduzido suporte social, problemas financeiros e relacionais, entre outros, podem funcionar como gatilhos.

2) A melhora pode demorar

A depressão é um quadro complexo associado a muitas situações da vida. Por vezes, o problema de hoje tem a ver com um histórico longo de variados eventos que foram acontecendo com o passar dos anos.