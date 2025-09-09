5 coisas que seu médico gostaria que você soubesse sobre depressão

Os cientistas já confirmaram: a depressão pode influenciar negativamente a qualidade de vida, muito mais do que estar endividado, passar por um divórcio, ter uma doença crônica, e ainda pode piorar enfermidades pré-existentes, como problemas do coração, ansiedade, etc.
O quadro é considerado uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo, e a desigualdade no conhecimento sobre ele —e também no acesso ao tratamento— pode aumentar ainda mais o sofrimento entre quem tem depressão.
Caracterizada pela tristeza persistente, alterações do sono, apetite e psicomotricidade, perda do interesse por práticas antes prazerosas, fadiga e redução da energia, dificuldade de concentração ou de tomar decisões e, em casos graves, ideações suicidas, a depressão tem outras particularidades que os médicos entendem ser importante você conhecer.
1) Você não está só
A condição é definida como uma doença a partir do momento em que existe uma pessoa que sofre, não consegue superar esse estado com seus próprios recursos, e pode ser beneficiada com ajuda médica ou psicológica.
"A primeira coisa que explico aos meus pacientes é que eles não estão sozinhos nessa jornada", fala o psiquiatra José Alexandre Crippa, da USP de Ribeirão Preto (SP). "Eles precisam saber que não há um teste de laboratório que confirme a depressão, mas ela afeta cerca de 20% da população ao longo da vida: 1 em cada 5 pessoas pode ter o transtorno", completa.
Até o momento, os cientistas não desvendaram totalmente a origem da depressão, mas ela tem sido associada a fatores biopsicossociais.
Eventos da vida, como traumas, perda de pessoas queridas, reduzido suporte social, problemas financeiros e relacionais, entre outros, podem funcionar como gatilhos.
2) A melhora pode demorar
A depressão é um quadro complexo associado a muitas situações da vida. Por vezes, o problema de hoje tem a ver com um histórico longo de variados eventos que foram acontecendo com o passar dos anos.
Esta é a razão pela qual os especialistas consultados afirmam que esperar por uma melhora rápida é uma ilusão. Uma vez que se entenda a base multifatorial da doença, é mais fácil aceitar que o tratamento pode ser tão desafiador quanto o transtorno e, talvez, ele pode durar por longo tempo.
O remédio não tem o efeito milagroso de transformar as pessoas em indivíduos mais dispostos e felizes. Ele ameniza o desconforto dos sintomas, possibilitando a tomada de decisão de retomar a vida.
"Os efeitos das medicações levam algumas semanas para aparecerem, as doses podem ter que ser ajustadas, de modo que pode levar alguns meses para a pessoa melhorar da depressão. Nesse processo são esperados altos e baixos", esclarece a psiquiatra e psicanalista Talita Rodrigues de Oliveira. "Mas isso não significa que a estratégia terapêutica não esteja funcionando. É preciso ter paciência.", conclui.
3) Sintomas nem sempre são iguais
No grupo de adultos até os 65 anos —e as mulheres são as mais acometidas pela depressão— predominam os sintomas já descritos. No entanto, nem sempre todos eles estarão presentes e tais manifestações ainda podem ser diferentes em um novo episódio da doença.
Entre as crianças, predomina a irritabilidade. Dores de barriga e de cabeça, dificuldade escolar, distração, recusa de ir à escola, apego excessivo aos pais, birras, mudanças de comportamento são frequentes.
Nos adolescentes, os sintomas podem ser interpretados como típicos da idade: humor irritável e flutuante, além de isolamento. Mais que a tristeza, há perda de interesse por atividades antes prazerosas, baixa autoestima, sentimento de inadequação. A ideação suicida pode aparecer, especialmente quando há comportamentos de risco: automutilação, abuso de substâncias e impulsividade.
No idoso, parece não haver tristeza. Mas podem ser observadas queixas de dor, fadiga, constipação, redução psicomotora (o corpo fica mais devagar). Este último sintoma pode ser confundido com quadros demenciais ("pseudodemência"), um comprometimento cognitivo reversível.
Quando um primeiro episódio de depressão ocorre nessa fase da vida, é preciso investigar outras causas físicas que possam estar associadas. A depressão pode ser um primeiro sintoma de alguma doença grave, como o câncer de pâncreas.
4) Depressão não é só falta de serotonina
Na grande maioria das vezes, é impossível identificar uma causa biológica que justifique a depressão. Apesar disso, as evidências científicas têm mostrado que há uma complexa interação entre a disponibilidade de neurotransmissores —como a serotonina— e a regulação e sensibilidade de receptores associados aos sintomas emocionais.
Isso significa que os remédios que alteram a disponibilidade de serotonina podem ajudar, mas essas substâncias não precisam corrigir nada para terem um efeito antidepressivo. "Daí ser um equívoco concluir que a depressão decorre da falta desse neurotransmissor", explica a psiquiatra e psicoterapeuta Juliana Belo Diniz.
Tome como exemplo a cafeína: ela ajuda a focar e, quando você a consome, a sua atenção melhora. No entanto, isso não significa que havia uma carência de cafeína que foi compensada pelo café.
Assim, os remédios ISRS (inibidores seletivos de recaptação de serotonina), família de medicamentos utilizados na depressão, não precisam corrigir nada para ter efeito antidepressivo.
5) É preciso mover-se mais, comer melhor
As estratégias que os médicos têm à disposição para tratá-lo vão variar a depender da gravidade do seu quadro. Na maioria das vezes, elas se baseiam no uso de medicamentos e psicoterapia —juntos ou isolados—, mas mudanças positivas na sua dieta e atividade física integram o tratamento.
Com o ritmo da vida moderna, nem sempre dá para mudar a rotina, mas essas medidas, comprovadamente, trabalham a seu favor.
Os pesquisadores continuam confirmando o poder da alimentação saudável na prevenção e tratamento da depressão, assim como os prejuízos de um regime alimentar rico em açúcar e ultraprocessados. Dados publicados no periódico Nutrients.
Exercícios aeróbicos praticados no esquema 3-30-30 (3 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos, aumentando ao menos 30 batimentos cardíacos por minuto do basal) otimizam a melhora geral do quadro, assim como previnem a obesidade, igualmente associada à depressão.
São outros aliados do tratamento: as atividades ao ar livre, a qualidade do sono, redução do tempo de tela, lazer, espiritualidade, além de técnicas de relaxamento.
Fontes: José Alexandre Crippa, médico psiquiatra, neurocientista e professor titular do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e professor subsidiário da Faculdade de Medicina da USP em SP; Juliana Belo Diniz, psiquiatra e psicoterapeuta, membro do serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP; e Talita Rodrigues de Oliveira, psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP e psicanalista, membro associado da SBP-SP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo).
