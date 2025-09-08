Pais e até médicos ainda adiam vacinação contra HPV sem motivo científico

Mesmo assim, a desinformação e o preconceito que ainda rondam essa vacina ainda faz com quem pais e até médicos pensem duas vezes antes de realizar a vacinação. Alguns responsáveis por crianças entre nove e 10 anos ouvidos por VivaBem relataram, por exemplo, que os próprios pediatras recomendaram aguardar a vacinação até que os filhos ou as filhas completassem 12 anos.

Quando questionados, esses profissionais não deram justificativa e apenas explicaram que, no caso das meninas, deveriam aguardar a primeira menstruação e realizar a vacinação antes da primeira relação sexual. A conduta, no entanto, não tem embasamento científico nem o apoio de associações médicas, como a SBIm e a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).

"Não é incomum, infelizmente. Tanto médicos como pais podem achar que a criança está segura, pois ainda não está em atividade sexual", explica Mônica Levi, médica presidente da SBIm. "É comum também pensarem que isso vai incentivar a atividade sexual precoce, mas tudo isso é mito", afirma.

Levi lembra que a vacinação é preconizada para ser feita entre nove e 14 anos —dentro ainda da faixa indicada mesmo para quem opta por atrasar a aplicação. "No entanto, sabemos que as crianças aos nove, 10 anos, ainda são acompanhas pelo pediatra mais de perto. Isso vai ficando mais difícil com o crescimento e a chegada da adolescência", afirma.

Ou seja, levar a criança enquanto ela ainda é dependente dos pais ou responsáveis é uma forma mais fácil de controlar e garantir que a aplicação das vacinas —não somente do HPV— seja feita corretamente antes de entrar na puberdade.

Eduardo Jorge da Fonseca Lima, médico presidente do Departamento de Imunizações da SBP e conselheiro federal por Pernambuco do CFM (Conselho Federal de Medicina), compartilha da mesma opinião. "Aos nove, 10 anos, as crianças ainda vão ao posto acompanhadas das mães, mas o jovem não vai ao posto sozinho. Quanto maior a idade, menor é a cobertura vacinal", diz.