'Sem rigidez e autocobrança': Flávia Alessandra fala de mudanças após os 50

Maternidade: das respostas prontas ao acolhimento

Flávia Alessandra e as filhas Giulia e Olivia Imagem: Reprodução/Instagram

Mãe de Giulia, 25 anos, e Olívia, 14, Flávia viu sua forma de maternar se transformar profundamente. Se antes acreditava que precisava proteger as filhas de tudo, hoje seu papel é outro.

Entendi que não tenho todas as respostas e que está tudo bem ouvir, acolher e aprender junto com minhas filhas. Minha função é dar ferramentas para que elas encarem o mundo com coragem, não proteger de tudo. O conselho que mais ofereço é: confiem na própria voz interior. Isso é algo que só a maturidade me trouxe.

Beleza como confiança, não como padrão

Sempre lembrada como um ícone de beleza, Flávia conta que sua relação com o espelho mudou de tom. A busca incessante por um padrão deu lugar a um diálogo de respeito e carinho.