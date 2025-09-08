Como acabar com o chulé com mudanças de hábitos e tratamentos simples

Transpirar pelos pés é um processo natural e importante para manter a temperatura do corpo equilibrada. O problema surge quando o suor entra em contato com bactérias presentes na pele, gerando o mau odor conhecido como chulé. Em casos mais intensos, essa condição recebe o nome de bromidrose plantar, que pode exigir acompanhamento médico e até tratamentos específicos.

Algumas pessoas têm maior predisposição genética ao problema, e adolescentes costumam enfrentá-lo com mais intensidade devido às alterações hormonais típicas da idade;

Além disso, fatores como estresse, ansiedade, obesidade, diabetes, hipertireoidismo e o uso de certos medicamentos também podem aumentar a sudorese;

Até a alimentação pode influenciar: alho, cebola, pimenta, café e bebidas alcoólicas intensificam o suor do corpo como um todo.

Hábitos diários que fazem diferença

Para a maioria dos casos, pequenas mudanças na rotina já ajudam a reduzir ou eliminar o chulé: