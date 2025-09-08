Ela fez cirurgia inovadora no cérebro para depressão: 'Me sentia presa'

Com o valor de US$ 40 mil (mais de R$ 200 mil na cotação atual), ele foi realizado no mês de abril pelo médico colombiano William Contreras no Hospital Internacional da Colômbia, em Bogotá. O procedimento inovador será descrito em um artigo científico.

A administradora de empresas relatou a VivaBem que as primeiras manifestações de seu transtorno surgiram há mais de quinze anos. Ela explica que era como carregar ''um peso enorme'' todos os dias, com crises de enxaqueca constantes e esgotamento físico e emocional, que muitas vezes não eram visíveis para os outros.

Apesar disso, tentava tocar a vida como podia: se formou na faculdade, fez pós-graduação e entrou para o mercado de trabalho. Enquanto isso, experimentava diversos tipos de tratamentos convencionais e alternativos para o seu caso.

Medicamento antidepressivo em diferentes combinações, psicoterapia, internações, terapia eletroconvulsiva, estimulação magnética transcraniana e até mudanças radicais de estilo de vida foram algumas de suas tentativas ao longo de mais de uma década.

Embora algumas dessas estratégias me dessem alívio temporário, nenhuma conseguiu garantir uma melhora sustentada. Eu me sentia presa em um ciclo de recaídas.

Lorena Rodríguez

'Dia que nunca esquecerei'