Ela fez cirurgia inovadora no cérebro para depressão: 'Me sentia presa'

A colombiana Lorena Rodríguez, 34, passou por uma cirurgia de Estimulação Cerebral Profunda para reverter um quadro de depressão e ansiedade com sintomas resistentes.
O procedimento inovou ao implantar quatro eletrodos de uma vez e estimular simultaneamente múltiplos alvos no cérebro. O mais comum era o uso de apenas um par deles em experimentos anteriores.
Com o valor de US$ 40 mil (mais de R$ 200 mil na cotação atual), ele foi realizado no mês de abril pelo médico colombiano William Contreras no Hospital Internacional da Colômbia, em Bogotá. O procedimento inovador será descrito em um artigo científico.
A administradora de empresas relatou a VivaBem que as primeiras manifestações de seu transtorno surgiram há mais de quinze anos. Ela explica que era como carregar ''um peso enorme'' todos os dias, com crises de enxaqueca constantes e esgotamento físico e emocional, que muitas vezes não eram visíveis para os outros.
Apesar disso, tentava tocar a vida como podia: se formou na faculdade, fez pós-graduação e entrou para o mercado de trabalho. Enquanto isso, experimentava diversos tipos de tratamentos convencionais e alternativos para o seu caso.
Medicamento antidepressivo em diferentes combinações, psicoterapia, internações, terapia eletroconvulsiva, estimulação magnética transcraniana e até mudanças radicais de estilo de vida foram algumas de suas tentativas ao longo de mais de uma década.
Embora algumas dessas estratégias me dessem alívio temporário, nenhuma conseguiu garantir uma melhora sustentada. Eu me sentia presa em um ciclo de recaídas.
Lorena Rodríguez
'Dia que nunca esquecerei'
Quase sem esperanças, a colombiana conheceu a pesquisa e o trabalho do neurocirurgião Contreras por meio de uma sobrinha, que havia sido tratada por ele para uma questão diferente.
Na época, Lorena morava em Madri e contatou o profissional pela internet, pedindo por ajuda. Foi então que ele apresentou a ela a Estimulação Cerebral Profunda como opção para seu diagnóstico.
A VivaBem, o médico explicou que a paciente se enquadrava no que se chama de ''depressão refratária''. De acordo com estudos internacionais, cerca de 30% das pessoas com a doença apresentam a do tipo resistente, o que significa que não respondem normalmente a antidepressivos e a outros tratamentos.
Mesmo com antecedentes similares considerados animadores, Contreras alertou a mulher sobre eventuais riscos do procedimento, como sangramento, infecção, alterações neurológicas temporárias ou permanentes, além da falta de garantia de resultado exato.
Entrei no centro cirúrgico com uma mistura de medo e esperança. A cirurgia é feita com o paciente acordado em algumas fases, o que permite à equipe medir respostas em tempo real. Lembro do frio da sala, das vozes tranquilas da equipe e da sensação surreal de estar vivendo algo que poderia mudar o rumo da minha vida. É um dia que nunca esquecerei.
Lorena Rodríguez
Como foi feito o procedimento
Quatro eletrodos —dois por hemisfério— foram implantados em duas áreas cerebrais: o córtex cingulado subgenual e o braço anterior da cápsula interna. As regiões estão relacionadas à regulação das emoções, à motivação e à capacidade de sentir prazer.
Antes da cirurgia, foi realizado um mapeamento detalhado do cérebro de Lorena por meio de exames de ressonância magnética para identificar seus sintomas resistentes e relacioná-los aos circuitos cerebrais que os controlam.
Com os pontos detectados, fios finos foram ligados a um neuroestimulador, um pequeno aparelho colocado no tórax —embaixo da pele—, que envia impulsos elétricos para ''regular'' a atividade das seis vias neurais interconectadas que foram mapeadas.
Após a implantação, a estimulação elétrica passa por ajustes progressivos de acordo com as necessidades do paciente ao longo dos meses seguintes.
O tratamento, no entanto, não se encerra com a cirurgia. ''Continuo tomando medicação e fazendo terapia. A cirurgia não substitui todo o tratamento, mas o potencializa. É um trabalho integrado que combina tecnologia, acompanhamento médico e cuidado emocional'', diz Lorena.
'Vejo meu futuro com luz'
Segundo a colombiana, as mudanças não foram imediatas, mas ela começou a perceber nas primeiras semanas que a ''nuvem densa'' em sua mente começava a se dissipar: ''As crises de ansiedade eram menos intensas e minha energia vital voltava pouco a pouco".
A melhora também foi constatada por escalas internacionais de avaliação de depressão. De acordo com o médico, a paciente relatou aumento do engajamento em atividades diárias, maior qualidade do sono, normalização do apetite, ansiedade mais gerenciável, além da ausência de ideação suicida mesmo sob estresse significativo.
Antes, meu futuro era uma sombra: eu vivia esperando a próxima recaída. Agora o vejo com luz e possibilidades. Não que a vida tenha se tornado perfeita, mas tenho mais estabilidade, clareza e força para me projetar em minhas metas pessoais e profissionais. Lorena Rodríguez
Procedimento no Brasil ainda é raro
A Estimulação Cerebral Profunda existe no Brasil com uso ainda limitado. Alguns centros médicos em São Paulo, Goiânia, Brasília, Curitiba e Porto Alegre já realizaram o procedimento para tratamento de doenças como depressão refratária e Parkinson, mas com no máximo um par de eletrodos até o momento e com técnicas mais conservadoras, explica Kleber Paiva Duarte, neurocirurgião do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Eticamente, no Brasil, dificilmente seria aprovada uma cirurgia como essa. O Contreras não fez de forma escalonada, como estamos acostumados, e implantou os quatro eletrodos de uma vez. Isso não existe no Brasil.
Kleber Paiva Duarte
Para José Francisco Pereira Junior, neurocirurgião do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, são necessárias evidências maiores em relação aos resultados, com estudos envolvendo populações maiores, para que tenha maior aceitação dos órgãos de saúde fiscalizadores.
A gente ainda não tem dados suficiente para dizer se colocar quatro eletrodos, estimulando dois alvos ao mesmo tempo, é realmente melhor do que colocar só um par. Se é melhor do que as técnicas conhecidas e se terá verdadeiramente uma vantagem. É um caso que pode ser utilizado para estudo.
José Francisco Pereira Junior
