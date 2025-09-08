5 exercícios simples para fortalecer as costas e melhorar a postura

Manter a coluna ereta não é apenas uma questão estética: é saúde e qualidade de vida. Uma boa postura equilibra os músculos ao redor da coluna, diminui dores, melhora a respiração e até favorece a circulação sanguínea.

Já os maus hábitos, quando repetidos ao longo do tempo, levam a fadiga muscular, cãibras, dores crônicas e até alterações na estrutura óssea, como escoliose (desvio lateral da coluna, formando uma espécie de "S") e hipercifose (curvatura excessiva da coluna torácica, conhecida popularmente como "corcunda").

Outro ponto importante é que o desalinhamento corporal também compromete órgãos internos, como rins, pulmões e estômago, interferindo em funções básicas como a respiração. Por isso, alinhar a postura é um investimento direto em longevidade e bem-estar.