3 em 1: pílula combinada é aposta para facilitar tratamento da pressão alta

Participaram 703 pacientes com hipertensão não controlada, cujas pressões arteriais sistólica e diastólica estavam entre 140-180 mmHg e 90-110 mmHg, respectivamente.

O estudo foi desenhado como um ensaio clínico de não inferioridade, o que significa que seu objetivo principal não era provar que o novo tratamento triplo era superior ao controle ativo, mas sim que ele era pelo menos tão bom quanto (não inferior a) um medicamento triplo já existente e estabelecido no mercado.

Essa abordagem é comum quando já existe um tratamento eficaz disponível, e o objetivo é introduzir uma nova opção que ofereça benefícios semelhantes ou melhores (como perfil de segurança ou formulação), sem ser necessariamente mais potente.

Os achados, após 12 semanas, foram conclusivos. O grupo que recebeu a nova pílula tripla demonstrou uma redução média da pressão arterial sistólica de -22,6 mmHg, superando os -18,2 mmHg do grupo controle. A pressão diastólica também apresentou quedas mais acentuadas no grupo da nova pílula (-13,8 mmHg vs. -12,0 mmHg).

Patricia Guimarães, coautora do estudo, enfatiza o impacto: "A média inicial era de 15 por 9,5 (150/95 mmHg). Nas 12 semanas, foi numa média de redução de 20 mm da sistólica. Então, de 15 passou para 13. E a diastólica, que era 95, caiu para 80, ou seja, de 9,5 para 8."

A segurança da nova combinação foi notável, com baixa ocorrência de eventos adversos (31,5% no grupo experimental vs. 30,9% no controle) e eventos adversos graves raros. Além disso, a adesão ao tratamento foi elevada em ambos os grupos. "Com certeza, tomar uma pílula tripla leva a melhor adesão, que vai levar a melhor qualidade de vida para o paciente, devido a todas as consequências da hipertensão", destaca Guimarães.