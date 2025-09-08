3 em 1: pílula combinada é aposta para facilitar tratamento da pressão alta

A baixa adesão a tratamentos medicamentosos é um desafio global para doenças crônicas e prevalentes como a hipertensão e o diabetes. No entanto, uma nova abordagem com pílulas de combinação múltipla são vistas cada vez mais como uma solução promissora para simplificar regimes e melhorar significativamente a adesão dos pacientes.
"A hipertensão é a doença mais prevalente do mundo, afetando mais de um bilhão de pessoas e contribuindo para diversas comorbidades cardiovasculares, como o infarto", afirma Patricia Guimarães, pesquisadora do Einstein Hospital Israelita. Ela destaca que muitos pacientes não conseguem controlar sua pressão arterial, frequentemente devido à baixa adesão, já que a maioria precisa tomar mais de um remédio.
Quais os resultados do estudo?
O estudo brasileiro OPTION TREAT (Efficacy and Safety of a Novel Triple Single-Pill For Uncontrolled Hypertension) trouxe resultados animadores, ele foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia 2025, que aconteceu de 29 de agosto a 1º de setembro em Madri, ao mesmo tempo em que foi publicado no Journal of the American College of Cardiology.
O ensaio clínico, randomizado, duplo-cego e duplo-dummy, liderado pelo Einstein, foi conduzido em 19 centros no Brasil e financiado pela Libbs Farmacêutica, empresa 100% brasileira.
Trata-se de um tipo de estudo científico rigoroso:
"Randomizado" significa que os participantes são alocados por sorteio a diferentes grupos de tratamento, garantindo que as comparações sejam justas.
"Duplo-cego" indica que nem os pacientes nem os médicos ou equipe de pesquisa sabem qual tratamento cada participante está recebendo, minimizando a influência de expectativas ou preconceitos.
"Duplo-dummy" é uma técnica usada quando os tratamentos comparados têm aparências diferentes (por exemplo, um comprimido redondo e outro comprido). Para manter o "cegamento", todos os participantes recebem dois comprimidos: um ativo e um placebo que se parece com o tratamento do outro grupo, garantindo que ninguém saiba qual é o medicamento real.
O estudo avaliou a eficácia e segurança de uma nova pílula tripla que combina três medicamentos usados para tratar hipertensão resistente: candesartana cilexetil, anlodipino e clortalidona. Ela foi comparada a uma pílula tripla controle já existente no mercado (valsartana, anlodipino e hidroclorotiazida).
Participaram 703 pacientes com hipertensão não controlada, cujas pressões arteriais sistólica e diastólica estavam entre 140-180 mmHg e 90-110 mmHg, respectivamente.
O estudo foi desenhado como um ensaio clínico de não inferioridade, o que significa que seu objetivo principal não era provar que o novo tratamento triplo era superior ao controle ativo, mas sim que ele era pelo menos tão bom quanto (não inferior a) um medicamento triplo já existente e estabelecido no mercado.
Essa abordagem é comum quando já existe um tratamento eficaz disponível, e o objetivo é introduzir uma nova opção que ofereça benefícios semelhantes ou melhores (como perfil de segurança ou formulação), sem ser necessariamente mais potente.
Os achados, após 12 semanas, foram conclusivos. O grupo que recebeu a nova pílula tripla demonstrou uma redução média da pressão arterial sistólica de -22,6 mmHg, superando os -18,2 mmHg do grupo controle. A pressão diastólica também apresentou quedas mais acentuadas no grupo da nova pílula (-13,8 mmHg vs. -12,0 mmHg).
Patricia Guimarães, coautora do estudo, enfatiza o impacto: "A média inicial era de 15 por 9,5 (150/95 mmHg). Nas 12 semanas, foi numa média de redução de 20 mm da sistólica. Então, de 15 passou para 13. E a diastólica, que era 95, caiu para 80, ou seja, de 9,5 para 8."
A segurança da nova combinação foi notável, com baixa ocorrência de eventos adversos (31,5% no grupo experimental vs. 30,9% no controle) e eventos adversos graves raros. Além disso, a adesão ao tratamento foi elevada em ambos os grupos. "Com certeza, tomar uma pílula tripla leva a melhor adesão, que vai levar a melhor qualidade de vida para o paciente, devido a todas as consequências da hipertensão", destaca Guimarães.
Para ser considerada não inferior, a nova terapia precisava demonstrar que sua eficácia na redução da pressão arterial sistólica não ficava aquém do comparador por uma margem pré-definida de 3 mmHg. Embora os resultados tenham mostrado uma redução da pressão arterial até superior com a nova pílula, o desenho do estudo focou em confirmar a não inferioridade, validando que essa nova combinação é uma alternativa eficaz e segura.
Um diferencial crucial dessa nova pílula é ser a primeira combinação tripla no Brasil a conter clortalidona. "No caso do Brasil, é a primeira combinação tripla que contém a clortalidona. Esse é o diferencial dela, que acaba sendo um diurético mais potente", explica a pesquisadora.
Este estudo valida uma importante nova opção terapêutica que pode simplificar significativamente o tratamento e melhorar o controle da hipertensão para milhões de brasileiros. A Libbs já submeteu o pedido de patente do novo comprimido e vai submeter o pedido de registro do novo produto junto à Anvisa. A produção e comercialização só podem ser realizadas após aprovação da Anvisa.
Desafios da hipertensão resistente
Uma outra mesa apresentada no congresso abordou a dificuldade de controle da hipertensão arterial resistente, com dicas úteis para o dia a dia do consultório do cardiologista.
O professor Maciej Tomaszewsi, da Universidade de Manchester (Reino Unido), lembrou que o ponto de partida é o diagnóstico. Muitas vezes os consultórios usam o tamanho errado do manguito do medidor de pressão. "É irritante, se o manguito é muito pequeno ou muito grande dá diferenças de medição", afirmou. Tudo isso afeta um possível tratamento e pode causar sequelas futuras. Outro desafio do diagnóstico tem a ver com o fato de a hipertensão, geralmente, não causar sintomas.
Já Lene Halvorsen, do Departamento de Nefrologia do Hospital Ullevål da Universidade de Oslo, na Noruega, que pesquisa o efeito do monitoramento terapêutico de medicamentos na adesão e na pressão arterial, lembrou que "quanto maior o número de drogas prescritas, maior o risco de o paciente não tomá-las".
Um dos conselhos da norueguesa foi justamente que os médicos optem por prescrever pílulas combinadas, o objeto da pesquisa do Einstein.
*A jornalista viajou a convite da Novo Nordisk.
