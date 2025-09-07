Sem cura, intoxicação por mercúrio em indígenas pode ser pior que o pensado

Já uma pesquisa de 2021 com 197 pessoas da etnia Munduruku, no Pará, verificou uma concentração média de 7,7 ?g/g de mercúrio nos fios de cabelo dessa população. O mínimo identificado entre os voluntários da coleta foi de 1,42 µg/g e o máximo de 23,9 µg/g. Essas medidas são superiores aos limites considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2010, a OMS definiu que o valor considerado seguro da toxina é de 0,23 µg/kg, o que significa uma concentração de 2,0 µg/g de mercúrio no cabelo.

A subnotificação dessas intoxicações ocorre em razão das dificuldades para identificar adequadamente os casos. "Por isso, nossa ideia era construir um guia que os profissionais de saúde pudessem consultar para entender as particularidades do problema e aplicar diretrizes eficientes em seus atendimentos, para melhorar a qualidade dos cuidados com a população amazônica", relata a bióloga Ana Claudia Santiago de Vasconcellos, especialista em Saúde Pública e coordenadora do manual.

Problema crônico na Amazônia

Desde a década de 1970, quando o garimpo começou a explorar os recursos naturais na Amazônia, o mercúrio tem afetado diretamente os povos tradicionais, ribeirinhos e quilombolas. Sua contaminação se dá, sobretudo, por meio da alimentação, que costuma ser baseada na ingestão de pescados, os quais estão contaminados com grandes concentrações de metilmercúrio, a forma orgânica do metal.

Esse composto é formado pela ação de micróbios que vivem em sistemas aquáticos a partir do mercúrio inorgânico, utilizado por garimpeiros para separar com mais facilidade o ouro dos demais sedimentos. O metal, então, é absorvido pelos peixes que vivem nos rios e fica distribuído pelos seus tecidos.

Quando um humano se alimenta desse peixe, também adquire uma parte da toxina. "O grande desafio da contaminação por mercúrio é que, por mais grave que seja, ela ainda é um problema silencioso", explica Vasconcellos. "Como a toxina costuma entrar no corpo humano em pequenas quantidades, ela tem um efeito cumulativo, o que significa que seus sintomas não são facilmente associados a uma intoxicação."